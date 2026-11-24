Nuevos detalles conocidos en exclusiva por Noticias RCN revelan información clave sobre la planeación y ejecución del atentado con carro bomba que fue detonado en el centro de Villavicencio la noche del lunes y dejó al menos 23 personas heridas, además de millonarias pérdidas materiales en edificios, comercios y entidades públicas.

De acuerdo con información obtenida a través de labores de inteligencia, el vehículo utilizado para perpetrar el ataque, una camioneta Renault Duster modelo 2023 de color blanco, había sido hurtada en marzo pasado en el municipio de Puerto Gaitán, Meta.

Según la denuncia presentada por las víctimas del robo, cuatro hombres armados que se movilizaban en motocicletas interceptaron a los ocupantes del automotor y les arrebataron el vehículo. Durante el hecho, los responsables aseguraron pertenecer al frente 39 de las disidencias de las Farc.

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Las pistas que siguen los investigadores

Las primeras indagaciones apuntan a que el carro fue acondicionado con entre 80 y 100 kilos de explosivos y que la detonación habría sido activada mediante un temporizador.

Además, cámaras de seguridad ubicadas cerca de la zona permitieron captar, sobre las 9:13 de la noche, a dos hombres que presuntamente se movilizaban en el vehículo dos cuadras antes del lugar de la explosión. Las autoridades trabajan en la identificación de los sospechosos.

De acuerdo con la información recopilada por los organismos de inteligencia, el conductor sería un hombre de piel morena y contextura gruesa. Hasta el momento no se han revelado mayores características sobre quien ocupaba el puesto de copiloto.

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Las hipótesis indican que dos hombres descendieron del vehículo antes de la detonación y abordaron dos motocicletas que los esperaban en las inmediaciones de la Gobernación del Meta. En total, serían cuatro los presuntos integrantes de las disidencias involucrados en la acción terrorista.

Ofrecen recompensa y refuerzan la investigación

Las autoridades mantienen como principal línea investigativa la posible participación de estructuras criminales vinculadas a las disidencias de las Farc que operan bajo el mando de alias Iván Mordisco.

Frente a estos hechos, la gobernadora del Meta anunció una recompensa de hasta 150 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables del atentado. Sin embargo, se espera que durante los consejos de seguridad convocados por el Gobierno Nacional y la Fuerza Pública se evalúe un eventual incremento de esa suma.

Mientras avanzan las investigaciones, en el centro de Villavicencio continúan las labores de remoción de escombros, limpieza y evaluación de daños. La explosión afectó cerca de 500 predios, entre ellos edificios residenciales, oficinas, establecimientos comerciales y entidades bancarias ubicadas en el sector donde fue detonada la carga explosiva.