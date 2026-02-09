El Debate de la Gente vuelve con los candidatos al Congreso

Vuelve #ElDebateDeLaGente y esta vez el foco está puesto en uno de los escenarios más decisivos para el futuro del país: el Congreso de la República. En una cita clave para el electorado, 10 cabezas de lista al Senado, de distintos partidos políticos, se medirán en un debate que busca ir más allá de los discursos tradicionales y poner sobre la mesa los temas que realmente le importan a la gente.

La premisa es clara: votar bien informado para el Congreso es tan importante como hacerlo para la Presidencia. Por eso, este espacio reunirá a los principales aspirantes en un formato pensado para confrontar ideas, contrastar propuestas y, sobre todo, darles respuestas concretas a los ciudadanos.

El debate se transmitirá este domingo 22 de febrero, de 6:00 p. m. a 8:00 p. m., a través de la señal abierta del Canal RCN, City TV, La FM y en todas las plataformas digitales de El Tiempo, La FM y Noticias RCN, garantizando un cubrimiento multiplataforma para que nadie se quede por fuera de la conversación.

¿Cómo se eligieron los participantes?

Los 10 partidos invitados corresponden a los más mencionados por los colombianos en la más reciente encuesta de Guarumo para El Tiempo, en la pregunta sobre intención de voto. Es decir, estarán en el escenario quienes hoy concentran buena parte de la atención del electorado, en un debate que refleja el pulso real de la opinión pública.

Una metodología pensada para el contraste

El debate estará dividido en dos grandes bloques:

Primer bloque (1 hora y 40 minutos):

Se formularán cinco preguntas generales, construidas a partir de los temas que más inquietan a los ciudadanos. Cada candidato tendrá un minuto para responder la misma pregunta. Al final de cada bloque, se abrirá una ronda de interpelaciones: el aspirante podrá escoger a otro candidato para cuestionarlo durante 30 segundos, y el interpelado tendrá 30 segundos para responder.

Un punto clave: es obligatorio referirse a alguno de los aspirantes presentes para poder participar en esta ronda, lo que garantiza el cara a cara y el contraste directo de posturas.

Cada tema tendrá una dinámica de 20 minutos, sumando respuestas, réplicas y contrarréplicas, lo que permitirá profundizar en las propuestas y evidenciar las diferencias entre los proyectos políticos.

Segundo bloque (15 minutos aproximadamente):

Será un espacio de preguntas rápidas de “Sí o No”, respondidas con paletas, para conocer de forma directa y sin rodeos la posición de cada candidato frente a temas puntuales.

Un debate para decidir mejor

#ElDebateDeLaGente no solo busca informar, sino darle herramientas al ciudadano para votar con criterio, entender qué propone cada candidato y cómo piensa actuar en el Congreso. En un momento clave del calendario electoral, este encuentro se convierte en una cita obligada para quienes quieren decidir su voto con más información y menos ruido.

Este domingo, el debate no es entre políticos: es entre ideas, propuestas y visiones de país… con la gente en el centro de la conversación.