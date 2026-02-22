Ataque de disidencias dejó un soldado muerto y nueve heridos en Guaviare: ¿cómo fue la emboscada?

En medio de la fuerte ofensiva que adelantan las Fuerzas Militares contra las disidencias de las Farc, un combate se registró en zona rural de San José del Guaviare, cuando tropas del Ejército detectaron la presencia de integrantes de la estructura Isaías Carvajal, al mando de alias Calarcá.

El enfrentamiento armado se produjo en sectores mencionados como la vereda Caño Mosco y el sector de Caño Maku. Allí se desató un intercambio de disparos que dejó un soldado muerto y nueve más heridos.

El uniformado que perdió la vida fue el soldado profesional Yeudy Andrés Osorio Córdoba.

Black Hawk fue atacado al intentar evacuar a los soldados heridos en el Guaviare

Tras el violento enfrentamiento, los nueve militares heridos tuvieron que ser evacuados en un helicóptero Black Hawk que realizó apoyo aéreo para permitir su traslado. Sin embargo, la operación no estuvo exenta de riesgo.

La aeronave fue atacada con ráfagas de fusil mientras cumplía la misión de extracción. A pesar del fuego recibido, el helicóptero logró llegar a tierra firme. Los uniformados lesionados ya reciben atención médica.

Comandante anunció despliegue de más capacidades en el Guaviare

En medio de la gravedad de los hechos, el comandante general de las Fuerzas Militares, el general Hugo Alejandro López Barreto, anunció el despliegue de más capacidades operacionales en la zona.

RELACIONADO Helicóptero militar obligó a frenar en seco un vuelo con 157 pasajeros rumbo a San Andrés

En su comunicado en X señaló:

Ante estos hechos registrados en la vereda Caño Mosco en San José del Guaviare, nuestros soldados del ejército han desplegado todas sus capacidades operacionales de inteligencia y aéreas con el propósito de reforzar el dispositivo de seguridad, mantener la presión sostenida contra la estructura criminal Isaías Carvajal al mando de alias Calarca y propender por la protección de la población civil en el departamento del Guaviare.

Hace pocos minutos, el alto oficial anunció que se dirige al departamento del Guaviare para verificar la situación en terreno y fortalecer el dispositivo militar en esa zona del país.

Defensoría del Pueblo se pronunció tras ofensiva de las disidencias en el Guaviare

La Defensoría del Pueblo también se pronunció frente al ataque y lo atribuyó a las disidencias de la línea de Calarcá Córdoba. En su declaración indicó:

Este ataque sería atribuible a las disidencias de la línea de Calarcá Córdoba. En medio de llamados al diálogo, se siguen registrando acciones armadas que enlutan a las familias colombianas y generan temor en las comunidades. Hacemos un llamado al cese inmediato de la violencia y al respeto irrestricto por la vida.