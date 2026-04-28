Partido Liberal anuncia su respaldo a la candidatura de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo

La candidata de la Gran Consulta por Colombia, Paloma Valencia, y su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, recibieron el respaldo del Partido Liberal para las elecciones de mayo próximo, tras una reunión que el presidente de la colectividad, César Gaviria, mantuvo la noche del martes (28 de abril) con los liberales electos al Congreso.

Con una votación del 90% se acordó que el partido demostrará su apoyo a la candidatura de la actual senadora y el exdirector del Dane, como indicó su secretario general, Jaime Jaramillo, a través de un video:

“Por decisión mayoritaria de la bancada: Cámara de Representantes y Senado de la República, el Partido Liberal, hoy, decide respaldar la candidatura de nuestra candidata Paloma Valencia, y su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo. La primera fuerza política del país, con mayor número de representación en todas las regiones, va a trabajar con ganas con ahínco por la consecución de esta candidatura”.

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