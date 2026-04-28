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Reportan nueva explosión de un camión en la vía Panamericana, entre Popayán y Santander de Quilichao

La vía Panamericana sigue siendo blanco de los terroristas. Este lunes se reportaron nuevos ataques en el departamento del Cauca.

Noticias RCN

abril 28 de 2026
07:57 p. m.
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La crisis por la violencia en el suroccidente del país sigue siendo preocupante. Otro ataque con explosivos se registró este 28 de abril, en la vía Panamericana a la altura de Santander de Quilichao.

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Según se sabe, este nuevo atentado en el norte del Cauca sucedió sobre las 6:20 de la tarde en la vereda Cachimbal.

Tras escuchar una fuerte explosión, conductores y viajeros que transitaban por la carretera reportaron un vehículo de carga en llamas. Sin embargo, aún no se sabe si el camión iba cargado con los explosivos o estos estaban al lado de la vía y detonaron a su paso.

Afortunadamente, el conductor del vehículo salió ileso.

Nuevos hechos violentos en Cauca

Durante todo el día, el Ejército se ha encontrado desplegado en la vía Panamericana, pues en horas de la tarde se reportaron explosivos debajo de un puente y, después, un ataque contra una estación de servicio.

Los primeros artefactos fueron instalados por disidencias de las Farc en Villa Rica. Por fortuna, el Ejército pudo llevar a cabo una detonación controlada y evitar una nueva tragedia.

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Minutos después, en una estación de servicio cerca al río Cofre, también en la ruta internacional, guerrilleros intentaron incendiar los servidores e hicieron disparos para intimidar a los civiles.

Piden militarizar la Panamericana

Desde varios sectores han pedido al Gobierno Nacional y departamental que se militarice la Panamericana, pues la situación ha dejado millonarias pérdidas para todos los gremios.

El miedo a perder los vehículos, las mercancías y la vida, han hecho que transportadores se nieguen a viajar al Cauca.

Son 333 km de la vía internacional los que se han convertido en una línea de riesgo permanente, debido a los demenciales atentados perpetrados por las disidencias en los últimos días, cuyo saldo asciende a los 20 civiles asesinados.

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