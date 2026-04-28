¡Volvió a temblar masivamente en Colombia hoy 28 de abril de 2026! Atento

¿En qué municipios se han sentido estos temblores? Descubra aquí los detalles completos.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

abril 28 de 2026
07:41 p. m.
Este martes 28 de abril de 2026 se han identificado al menos ocho temblores en varias zonas de Colombia.

Es así como el Servicio Geológico Colombiano ha monitoreado detalladamente cada uno de esos movimientos telúricos y no solo ha especificado los epicentros, sino que también las magnitudes e, incluso, los municipios más cercanos.

¿Dónde ha temblado exactamente este 28 de abril de 2026? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este fue el primer temblor que se detectó en Colombia hoy 28 de abril de 2026

  • 12:04 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 12 de Villanueva (Santander).

Estos son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 28 de abril de 2026

  • 1:13 a.m.

Epicentro: Quibdó, Chocó.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 35 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Quibdó (Chocó), a 25 de Atrato (Chocó) y a 29 de Lloró (Chocó).

  • 2:53 a.m.

Epicentro: Uribe, Meta.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 30 kilómetros.

Municipios cercanos: a 31 kilómetros de Baraya (Huila), a 37 de Tello (Huila) y a 40 de Colombia (Huila).

  • 4:22 a.m.

Epicentro: Túquerres, Nariño.

Magnitud: 3.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 1 kilómetro de Túquerres (Nariño), a 5 de Sapuyes (Nariño) y a 6 de Ospina (Nariño).

  • 5:31 a.m.

Epicentro: región fronteriza entre Ecuador y Colombia.

Magnitud: 3.9.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Tufiño ( Ecuador), a 18 de La Libertad ( Ecuador) y a 20 de Cumbal (Nariño).

  • 7:04 a.m.

Epicentro: Paratebueno, Cundinamarca.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Paratebueno (Cundinamarca), a 14 de Medina (Cundinamarca) y a 29 de Cumaral (Meta).

  • 10:50 a.m.

Epicentro: Rioviejo, Bolívar.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 18 kilómetros de Norosí (Bolívar), a 22 de Tiquisio (Bolívar) y a 23 de Arenal (Bolívar).

  • 1:19 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.9.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).

