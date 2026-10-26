Pasajero falleció y otros seis resultaron heridos cuando cables de alta tensión cayeran sobre su bus en Cundinamarca

Una persona falleció y otras seis resultaron heridas, a la altura de la vereda El Chacal, jurisdicción de Tenjo, Cundinamarca, cuando cables de alta tensión cayeron sobre un bus de servicio intermunicipal que, en la tarde del lunes 26 de octubre, cubría la ruta Bogotá – Tabio.

De acuerdo con el capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de los Bomberos de Cundinamarca:

“Siendo, aproximadamente, las 2:54 de la tarde, se recibe el reporte de un grave incidente presentado en la vía Siberia – Tenjo, exactamente en el kilómetro cinco, en la vereda El Chacal, debido a la caída de cuerdas de alta tensión sobre un bus de la empresa Águila, que transportaba pasajeros”.

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Conductores ayudaron en la evacuación del bus:

Se desconoce qué pudo haber provocado la caída de los cables; sin embargo, en videos registrados desde otros vehículos que circulaban por el sector, se ve al conductor del bus ayudando a bajar a los pasajeros, mientras el fuego consumía la parte baja del vehículo.

Además, un grupo de personas intentó elevar los cables con la ayuda de un tronco de madera, mientras se presentaban las autoridades.

“Este evento”, de acuerdo con el reporte de Bomberos Cundinamarca, “ocasionó la energización de la estructura del vehículo y la presencia de líneas eléctricas expuestas sobre la vía pública”.

Integrante del cuerpo de bomberos también resultó herido:

De acuerdo con el capitán Farfán, se tiene, de momento, “el reporte de una víctima fatal y seis personas lesionadas, entre ellas, una de nuestras unidades bomberiles. Todos fueron valorados y remitidos, directamente, al Hospital de Engativá”.

Desde Bomberos Cundinamarca se comprometieron a seguir al tanto del “proceso de atención de esta emergencia” e invitaron a “la comunidad a acatar las recomendaciones de seguridad y mantenerse alejados de la zona mientras los equipos técnicos de la empresa de energía efectúan las labores correspondientes de corte y reparación”.