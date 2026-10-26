Video | Dos delincuentes ingresaron armados con revólver a robar en un local comercial de Bogotá

Dos hombres fueron capturados en flagrancia por la Policía Nacional, señalados de estar involucrados en un hurto cometido al interior de un establecimiento comercial en Bogotá. El procedimiento se llevó a cabo durante labores de patrullaje y vigilancia adelantadas por uniformados adscritos al CAI Galán.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, los policías recibieron una alerta de la central de radio sobre la presencia de personas sospechosas que, minutos después, habrían cometido el robo.

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Tras conocer lo ocurrido, los uniformados se desplazaron hasta el lugar y, con información suministrada por ciudadanos, iniciaron la búsqueda de los presuntos responsables por la ruta que habrían utilizado para escapar.

Delincuentes estaban armados con revólver

Durante la búsqueda, los policías advirtieron la presencia de los sospechosos. Al percatarse de la llegada de los uniformados, uno de los hombres habría lanzado un revólver al suelo, según el reporte oficial.

Posteriormente, los agentes realizaron un registro a los dos individuos, procedimiento durante el cual encontraron y recuperaron el teléfono celular que presuntamente había sido hurtado del establecimiento comercial.

Como resultado de la intervención, ambos hombres fueron capturados en flagrancia. Además, las autoridades incautaron el arma de fuego y recuperaron el dispositivo móvil, elementos que quedaron vinculados al procedimiento policial.

¿Qué pasó con los responsables del robo?

Después de las capturas, los dos hombres fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para adelantar el proceso de judicialización correspondiente.

Los sospechosos deberán responder ante las autoridades judiciales por los presuntos delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, así como por hurto. La responsabilidad penal deberá establecerse dentro del proceso judicial.