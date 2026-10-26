Llamarán a Deicy Jiménez como testigo tras denuncias por supuestos contratos a cambio de favores sexuales

Este lunes 26 de octubre, el fiscal general (e) Gilberto Guerrero aseguró que la Fiscalía llamará a Deicy Jiménez como testigo por las denuncias de supuestos contratos a cambio de presuntos favores sexuales al expresidente Gustavo Petro.

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Hay que tener en cuenta que la Fiscalía ya abrió noticia criminal por supuestas irregularidades en el Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre) por estos hechos. Se busca aclarar la posible contratación irregular de mujeres y la instrumentalización.

Fiscalía le pone la lupa a este caso

En ese orden de ideas, se supo que serán citadas las dos exdirectoras del Dapre del gobierno Petro, Laura Sarabia y Angie Rodríguez.

Se debe recordar que hace algunos días, el director actual del Dapre, Carlos Ríos, denunció ante la Comisión Segunda del Senado que en el gobierno anterior hubo una presunta instrumentalización de 48 mujeres.

El caso tomó un rumbo mediático con la entrevista de la revista Semana a Deicy Jiménez, exfuncionaria que habría hecho parte de esa señalada instrumentalización y contratación irregular.

¿Qué dijo Deicy Jiménez?

Jiménez aseguró que el expresidente “usaba a mujeres jóvenes para sus beneficios propios y personales a cambio de contratos”. Narró que supuestamente ellas lo acompañaban a fiestas en hechos que habrían sido de abuso de poder.

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Contó, además, que conoció a Petro por medio de una página de adultos en la que supuestamente tenía perfiles con otros nombres. Aseguró que tuvieron un romance y trabajó con él cuando ejercía como senador y, al parecer, le dio contratos. Luego, el tema habría seguido en la Presidencia y Ministerio del Interior.

A lo largo de la entrevista, Jiménez también afirmó que hubo consumo de drogas (principalmente cocaína) en medio de estos hechos.

Frente a estos señalamientos, el expresidente Petro emitió un comunicado: “Nunca he cometido delitos en mi vida sexual (…) El intento de invadir la vida íntima de las personas acaba con la libertad de cualquier humano en Colombia”.