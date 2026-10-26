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Pasó de pagar un millón de impuesto predial a 18 millones: habitantes de Santander protestan por aumento progresivo

Plantones y marchas afectaron la movilidad el lunes, en la vía que comunica a Bucaramanga con Bogotá.

Noticias RCN

octubre 26 de 2026
04:57 p. m.
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Habitantes de Floridablanca y Piedecuesta, Santander, organizaron marchas y plantones que el lunes, 26 de octubre, afectaron la movilidad en la vía que comunica a Bucaramanga con la capital del país.

Con rimas y pancartas denunciaron que el incremento progresivo del impuesto predial afecta a 12.000 familias y, en algunos casos, se ha vuelto impagable, generando intereses millonarios.

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Impuestos se triplicaron tras la actualización catastral:

Los afectados advirtieron en un mensaje dirigido al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) que, luego de la actualización catastral, el impuesto predial llegó a triplicarse.

Omar Suárez, quien se sumó a la protesta, expuso su caso en conversaciones con Noticias RCN: “Yo pagaba 800.000 pesos de impuesto predial, en 2024. En 2025, pasó a 1.500.000 pesos y, en 2026, fue de dos millones y pico”.

Pero hay familias en situaciones aún más apremiantes. La habitante de Floridablanca Mary Flórez dijo conocer el caso de “gente que pagaba un millón de pesos de impuesto y, ahora, está pagando 18 millones. No tienen cómo pagarlo y ya van en seis millones los intereses”.

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Pequeños productores y familias campesinas también se han visto afectadas:

De la misma manera, se han visto afectadas familias campesinas y pequeños productores del departamento de Santander.

Giraldo Vera salió a protestar el lunes argumentando: “Lo mío es media hectárea. Me llegó por 380.000 pesos. Tenía otra finquita, que era de 20 hectáreas y me llegó por 90.000 pesos. Esto es un escándalo”.

Luego de varias reuniones con las secretarias de Hacienda y Planeación, los afectados siguen esperando una solución. En horas de la tarde, el tráfico vehicular en la vía Bucaramanga – Bogotá ya operaba con normalidad.

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