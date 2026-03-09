CANAL RCN
Colombia

Pastor engañó a su hijastra para secuestrarla, amarrarla y abusarla por horas en una finca en Chinchiná

El hombre aceptó su responsabilidad mediante un preacuerdo con la Fiscalía por acceso carnal violento agravado y secuestro agravado.

Persona condenada.
Persona condenada. Foto: Freepik.

Noticias RCN

marzo 09 de 2026
01:18 p. m.
Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un pastor cristiano aceptara su responsabilidad en el abuso sexual y secuestro de su hijastra de 13 años, hechos ocurridos el 29 de abril de 2025 en la vereda San Andrés del municipio de Chinchiná, Caldas.

El hombre llegó a un preacuerdo judicial con la Fiscalía, el cual fue avalado por un juez de conocimiento. Tras aceptar los cargos, fue condenado a 43 años y 6 meses de prisión.

La sentencia se dictó por los delitos de acceso carnal violento agravado y secuestro agravado, luego de que la investigación estableciera cómo ocurrieron los hechos.

¿Cómo habría hecho el pastor para cometer los abusos en contra de su hijastra?

De acuerdo con la investigación, el hombre utilizó un engaño para quedarse a solas con la menor de edad.

Según el expediente, el pastor le dijo a la adolescente que quería mostrarle un inmueble que le compraría a su mamá en el municipio de Chinchiná, argumento con el que logró convencerla de acompañarlo.

Ambos se movilizaron en un vehículo. Sin embargo, durante el trayecto el hombre detuvo el carro, momento en el que la amarró y la trasladó en contra de su voluntad hasta una finca de su propiedad.

Una vez en el inmueble, la investigación estableció que el agresor la sometió a vejámenes sexuales durante varias horas.

Para impedir que alguien escuchara lo que ocurría dentro del lugar, el hombre puso música a alto volumen, buscando evitar que los vecinos escucharan los pedidos de auxilio de la menor.

En medio de la situación, la adolescente logró huir del lugar.

Menor logró escapar de su abusador y pidió ayuda

Tras escapar, fue auxiliada por miembros de la comunidad, quienes se percataron de que el hoy condenado la estaba persiguiendo.

Al verse descubierto, el agresor intentó escapar en un vehículo, pero metros más adelante el carro terminó en una cuneta.

Después abandonó el automóvil y se internó en una zona boscosa, intentando evadir a las personas que lo seguían. Sin embargo, habitantes del sector lograron detenerlo en ese lugar.

Posteriormente fue entregado a uniformados de la Policía Nacional, quienes realizaron su captura.

Finalmente, con las pruebas reunidas durante la investigación, el hombre finalmente aceptó su responsabilidad mediante un preacuerdo, lo que permitió que la justicia emitiera la condena de 43 años.

