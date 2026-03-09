¿Qué se sabe de los buses detectados cerca de la frontera en Cúcuta durante las elecciones?

La jornada electoral en Cúcuta dejó varios hechos bajo investigación de las autoridades, entre ellos la presencia de alrededor de 60 buses de transporte público detectados por organismos de seguridad en medio de un operativo realizado en zona rural de la ciudad.

El balance fue entregado por el coronel Libardo Fabio Ojeda, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, quien informó que los vehículos quedaron bajo revisión de la Fiscalía General de la Nación.

Esto ocurrió mientras las autoridades ejecutaban el Plan Democracia Voto Seguro 2026, dispositivo desplegado para garantizar la seguridad durante las elecciones.

¿Qué se sabe de las personas que intentaron ingresar desde la frontera?

De acuerdo con el reporte oficial, el hecho más complejo de la jornada se registró en la vereda Santa Cecilia, en la vía hacia San Faustino, zona rural de Cúcuta cercana a la frontera.

Según explicó el coronel Ojeda, desde las 6:30 de la mañana la Policía Nacional detectó la presencia de personas que intentaban ingresar a Colombia desde territorio venezolano pese a que las fronteras estaban cerradas.

La situación más compleja se registró en la vereda Santa Cecilia en la vía San Faustino donde personas desde Venezuela intentaron pasar hacia Colombia, las fronteras estaban cerradas y la Policía Nacional a través de su inteligencia sobre las 6:30 de la mañana detectó la presencia de estas personas.

Tras detectar el movimiento en la zona, las autoridades activaron un operativo conjunto con varias instituciones del Estado.

Coordinamos con nuestro Ejército Nacional con migración, con CTI y con la fiscalía y con, por supuesto, con la defensoría del pueblo, acudimos al sitio.

De acuerdo con el reporte oficial, cuando las personas que se encontraban en el lugar notaron la presencia de las autoridades decidieron regresar hacia Venezuela.

Las personas, al ver la presencia institucional, inmediatamente cruzaron la frontera y regresaron hacia Venezuela.

¿Qué se sabe de los buses cerca de la frontera en Cúcuta durante las elecciones?

Sin embargo, en medio de ese procedimiento las autoridades detectaron un elemento que ahora está bajo investigación: decenas de buses de transporte público.

Según el comandante de la Policía Metropolitana, se identificaron aproximadamente 60 vehículos, lo que despertó sospechas y llevó a abrir investigaciones judiciales.

Igualmente detectamos una aproximado de 60 buses con los cuales nuestra Fiscalía General de la Nación inició las investigaciones pertinentes.

Las autoridades buscan establecer qué relación podrían tener estos vehículos con el movimiento de personas detectado en la zona y si estaban esperando pasajeros que pretendían ingresar irregularmente al país.

El comandante aseguró que hacia las 10:30 de la mañana la situación estaba completamente controlada.

Debo decir que sobre las 10:30 de la mañana la situación estuvo controlada.

Paralelo a esto, la Policía también realizó una captura cuando las autoridades encontraron a una persona con material relacionado con un candidato y dinero en efectivo.

El oficial explicó que el detenido fue judicializado por un delito electoral.

Sí, en este sitio fue capturada una persona con propaganda alusiva a un candidato, 1.000.000 pesos y fue judicializado por el de constreñimiento al elector.

En total, durante la jornada del domingo las autoridades reportaron siete capturas y la incautación de 63 millones de pesos, todos los casos relacionados con delitos electorales.