Ojo: ¡volvió a temblar masivamente en Colombia hoy 9 de marzo de 2026!

El Servicio Geológico Colombiano, con corte hasta las 12:40 de la tarde, ha reportado 11 temblores en el país.

Estos se han registrado en zonas de Antioquia, Santander y Valle del Cauca. Además, sus magnitudes han oscilado entre los 2.1. y los 2.6.

¿En qué municipios se sintieron estos movimientos telúricos? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este ha sido el temblor más reciente que se ha sentido en Colombia hoy 9 de marzo de 2026

10:22 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 139 kilómetros.

¿Cuáles son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 9 de marzo de 2026?

1:13 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 135 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 15 de Villanueva (Santander).

1:32 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 141 kilómetros

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 15 de Villanueva (Santander).

1:38 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 1 kilómetro de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 14 de Villanueva (Santander).

2:07 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 15 de Zapatoca (Santander).

2:50 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 15 de Aratoca (Santander).

3:23 a.m.

Epicentro: Argelia, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 86 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Argelia (Valle del Cauca), a 12 de Toro (Valle del Cauca) y a 15 de Ansermanuevo (Valle del Cauca).

4:52 a.m.

Epicentro: Puerto Parra, Santander.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 84 kilómetros.

Municipios cercanos: a 17 kilómetros de Puerto Parra (Santander), a 38 de Yondó (Casabe) (Antioquia) y a 43 de El Carmen (Santander).

7:24 a.m.

Epicentro: Liborina, Antioquia.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 58 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Liborina (Antioquia), a 8 de Olaya (Antioquia) y a 15 de Giraldo (Antioquia).

7:50 a.m.

Epicentro: Rionegro, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Rionegro (Santander), a 18 de Matanza (Santander) y a 21 de Bucaramanga (Santander).

9:36 a.m.

Epicentro: Frontino, Antioquia.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.