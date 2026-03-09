CANAL RCN
Ojo: ¡volvió a temblar masivamente en Colombia hoy 9 de marzo de 2026!

¿Cuáles han sido las magnitudes de los movimientos telúricos? Esto ha reportado el Servicio Geológico Colombiano.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

marzo 09 de 2026
12:26 p. m.
El Servicio Geológico Colombiano, con corte hasta las 12:40 de la tarde, ha reportado 11 temblores en el país.

Estos se han registrado en zonas de Antioquia, Santander y Valle del Cauca. Además, sus magnitudes han oscilado entre los 2.1. y los 2.6.

Este ha sido el temblor más reciente que se ha sentido en Colombia hoy 9 de marzo de 2026

  • 10:22 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 139 kilómetros.

¿Cuáles son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 9 de marzo de 2026?

  • 1:13 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 135 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 15 de Villanueva (Santander).

  • 1:32 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 141 kilómetros

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 15 de Villanueva (Santander).

  • 1:38 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 1 kilómetro de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 14 de Villanueva (Santander).

  • 2:07 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 15 de Zapatoca (Santander).

  • 2:50 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 15 de Aratoca (Santander).

  • 3:23 a.m.

Epicentro: Argelia, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 86 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Argelia (Valle del Cauca), a 12 de Toro (Valle del Cauca) y a 15 de Ansermanuevo (Valle del Cauca).

  • 4:52 a.m.

Epicentro: Puerto Parra, Santander.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 84 kilómetros.

Municipios cercanos: a 17 kilómetros de Puerto Parra (Santander), a 38 de Yondó (Casabe) (Antioquia) y a 43 de El Carmen (Santander).

  • 7:24 a.m.

Epicentro: Liborina, Antioquia.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 58 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Liborina (Antioquia), a 8 de Olaya (Antioquia) y a 15 de Giraldo (Antioquia).

  • 7:50 a.m.

Epicentro: Rionegro, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Rionegro (Santander), a 18 de Matanza (Santander) y a 21 de Bucaramanga (Santander).

  • 9:36 a.m.

Epicentro: Frontino, Antioquia.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

 

