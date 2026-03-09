CANAL RCN
La solicitud que México le hizo a Estados Unidos para ponerle freno a los carteles: ¿Cuál fue?

La presidenta Claudia Sheinbaum puso sobre la mesa que Estados Unidos reduzca la venta de armas, algo que le sacan provecho los carteles.

Foto: AFP

AFP

marzo 09 de 2026
01:07 p. m.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, le pidió a Estados Unidos intensificar las acciones en búsqueda de frenar el tráfico ilegal de armas que llega a su país. Los balances apuntan que esto es uno de los factores que permite el fortalecimiento de los carteles.

Sheinbaum subrayó que ambos países mantienen cooperación en temas de seguridad, específicamente en cuanto al intercambio de información de inteligencia. Sin embargo, enfatizó que las operaciones dentro del territorio mexicano deben permanecer bajo control de las instituciones nacionales. Esto, en aras de conservar la independencia.

Combatir a las bandas sin perder la independencia

Colaboramos y cooperamos en inteligencia y en otras actividades relacionadas con la seguridad, pero las acciones en México corresponden a nuestras fuerzas armadas, a la Secretaría de Seguridad, la Guardia Nacional y las autoridades locales.

Las declaraciones de la mandataria se producen después de que su homólogo Donald Trump señalara recientemente que México se ha convertido en el epicentro de la violencia asociada al narcotráfico.

Sumado a ello, el republicano aseguró que su administración está dispuesta a emplear la fuerza para combatir a las organizaciones criminales sin importar en donde se escondan.

Armas de los carteles provienen principalmente de EE. UU.

En ese orden de ideas, la presidenta mexicana insistió en que una de las medidas más efectivas para debilitar a los grupos delictivos sería frenar el flujo de armamento. Las cifras respaldan este punto, dado que el 75% del arsenal empleado por los carteles es originario del país vecino.

También sostuvo que, si se reduce el acceso a este tipo de armamento, especialmente a rifles y armas de alto poder; las organizaciones criminales perderían una parte importante de su capacidad operativa.

La mandataria reiteró que la estrategia de su gobierno apuesta por la coordinación con Washington, pero siempre dentro de un marco de respeto a la soberanía mexicana. Bajo su concepto, la lucha contra el narcotráfico exige esfuerzos compartidos: mientras México enfrenta directamente a las organizaciones criminales en su territorio, Estados Unidos podría contribuir atacando el tráfico de armas que alimenta la violencia al sur de la frontera.

