Deportivo Cali ya tiene nuevo técnico: vuelve un campeón ‘azucarero’

El banquillo del Deportivo Cali podría tener nuevo dueño en cuestión de horas. Tras la reciente renuncia del entrenador Alberto Gamero, la dirigencia del club vallecaucano se movió con rapidez para encontrar un reemplazo que pueda encaminar nuevamente el proyecto deportivo del equipo ‘azucarero’.

La salida de Gamero se produjo luego de la derrota del Cali en condición de local frente al Once Caldas, resultado que terminó siendo el detonante de una serie de malos desempeños que venían afectando al equipo en las últimas jornadas. La presión de los resultados y el inconformismo de la afición terminaron pesando en la decisión del técnico samario, quien optó por dar un paso al costado.

Ante este panorama, la directiva del conjunto caleño comenzó inmediatamente la búsqueda de un nuevo estratega que pueda recuperar la confianza del plantel y mejorar el rendimiento en el campeonato colombiano.

Rafael Dudamel, el elegido para volver al Cali

De acuerdo con información revelada por el periodista Mariano Olsen, el nombre elegido para asumir el cargo sería el venezolano Rafael Dudamel. El técnico conoce muy bien la institución, pues ya dirigió al Deportivo Cali en el pasado y logró dejar una huella importante en la historia reciente del club.

Dudamel fue el entrenador que condujo al equipo hacia un título de la Liga BetPlay Dimayor, logro que lo consolidó como uno de los técnicos más recordados por la afición verdiblanca en los últimos años. Precisamente ese antecedente habría pesado en la decisión de la directiva, que busca un entrenador capaz de devolverle identidad y competitividad al plantel.

La posibilidad de su regreso ha generado expectativa entre los seguidores del club, que ven en el venezolano a un técnico capaz de reconstruir el proyecto deportivo.

Un plantel con talento que necesita resultados

Uno de los principales retos que tendría Dudamel sería potenciar a una plantilla que cuenta con jugadores de experiencia y calidad, pero que hasta ahora no ha logrado traducir ese potencial en resultados positivos dentro del campo.

La irregularidad del equipo en el campeonato no solo ha afectado su posición en la tabla, sino que también ha encendido las alarmas en torno a la clasificación acumulada, donde la lucha por evitar problemas con el descenso empieza a convertirse en una preocupación real.

Por esa razón, la llegada de un entrenador con conocimiento del entorno y con antecedentes exitosos dentro del club se perfila como una apuesta para intentar cambiar el rumbo del equipo en el corto plazo.

Actualmente, Dudamel se encuentra sin equipo luego de haber finalizado su vínculo con el Deportivo Pereira, situación que facilita las negociaciones con la dirigencia del Cali. Todo indica que, si no surgen inconvenientes de último momento, en las próximas horas el club podría anunciar oficialmente el regreso del técnico venezolano al banquillo del conjunto ‘azucarero’.