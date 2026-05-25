Estaba condenado por feminicidio y mató a otra mujer tras ser beneficiado con prisión domiciliaria

En 2015, Diego Murillo Ramírez fue condenado a 18 años de prisión tras ser hallado responsable de la muerte de Tatiana Grueso, quien era su pareja sentimental y a quien asesinó tras asfixiarla y apuñarla frente a su hijo por una discusión en Bogotá.

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De acuerdo a la investigación, estuvo durmiendo por tres días con el cadáver de la víctima y huyó de la ciudad, entregándose en el Tolima tras la presión mediática. Sin embargo, el sistema judicial falló tras la condena, pues le otorgaron el beneficio de prisión domiciliaria.

Durante ese periodo conoció por internet a Olga Lucía Peñuela, de 37 años, a quien le aseguró que pagaba una condena por hurto. Ambos mantuvieron una relación durante siete meses, hasta que la mujer descubrió la verdad y decidió terminarla.

¿Cómo ocurrió el segundo feminicidio mientras el agresor tenía casa por cárcel?

De acuerdo con el testimonio entregado por la familia, Olga Lucía incluso cambió de ciudad por temor. No obstante, en diciembre de 2024, el hombre la siguió hasta Caicedonia, Valle del Cauca. Allí la esperó afuera de un establecimiento comercial y la atacó con cerca de 30 puñaladas frente a la hija de la víctima, una adolescente de 14 años.

Gustavo Adolfo Grueso, padre de la primera víctima, relató que él pensaba que el asesino de su hija estaba en prisión, hasta que se enteró del segundo caso. "Con solo seis años de prisión ya estaba matando a otra persona".

Entre tanto, Andrea Valentina Romero, busca que llegue la justicia tras presenciar el lamentable asesinato de su madre. "No me va a quedar grande", expresó, cuestionando a quienes toman decisiones judiciales en este tipo de casos. "Un feminicida mató a mi mamá".

Actualmente, según denuncian los familiares de las víctimas, este feminicida se encuentra en una URI mientras su defensa se encuentra evadiendo a la justicia para buscar el vencimiento de términos. Además, seguiría contando con celular y redes sociales, por donde estaría contactando a otras mujeres.

¿Qué dicen las cifras sobre la reincidencia criminal en Bogotá?

Según las cifras mencionadas por el alcalde Carlos Fernando Galán, entre el 70 % y el 75 % de las personas capturadas en Bogotá tienen antecedentes o anotaciones judiciales. Además, este año fueron capturadas 18 personas en flagrancia que tenían dispositivos electrónicos porque cumplían detención domiciliaria.

Entre los ejemplos expuestos aparecen casos de personas capturadas por hurto con múltiples anotaciones previas, así como delincuentes investigados por robos y homicidios que ya tenían antecedentes judiciales.

Ante este panorama, en Bogotá han comenzado a proponerse cambios en la justicia. Entre las iniciativas planteadas están eliminar beneficios de casa por cárcel mientras avanza una condena, endurecer agravantes relacionados con motocicletas, celulares y armas de fuego, y establecer sanciones más severas para delitos considerados menores que actualmente solo dejan anotaciones judiciales.