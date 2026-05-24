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Elecciones en Colombia: así cerraron sus campañas los candidatos presidenciales

Los candidatos aprovecharon el último fin de semana para medir fuerzas en plazas, escenarios y redes sociales

Noticias RCN

mayo 24 de 2026
07:53 p. m.
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Falta una semana exacta para las elecciones presidenciales y este domingo se cerraron oficialmente las campañas. Sin embargo, el pulso político continúa, pues el voto indeciso sigue siendo el gran botín que podría definir el resultado.

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Con ese objetivo, los candidatos aprovecharon el último fin de semana para medir fuerzas en plazas, escenarios y redes sociales.

Cierres de campaña en Bogotá y Medellín

En el Movistar Arena, Paloma Valencia reunió a más de 15.000 personas y subió a tarima a ocho de los nueve candidatos de su consulta, mostrando respaldo y cohesión. El evento se dio un día después de su encuentro con Sergio Fajardo en el llamado “café político”, que no produjo acuerdos.

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En Medellín, Abelardo de la Espriella llenó la plaza de toros La Macarena y aseguró que su candidatura llega fortalecida: “Aquí no hay tamales. Aquí no hay politiquería, aquí no hay buses, aquí hay fervor y patriotismo”.

Candidatos que cerraron en Barranquilla, Medellín y Eje Cafetero

Iván Cepeda llevó su discurso a Barranquilla, en el par vial de la Carrera 50, donde fue recibido por una multitud: “Vengo hoy a esta multitudinaria demostración de afecto, esperanza y reconocimiento para cerrar la etapa de actos públicos de nuestra campaña electoral”.

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Sergio Fajardo escogió la comuna 13 de Medellín para cerrar su campaña, rodeado de jóvenes y expresiones culturales, insistiendo en la educación como eje central. “Y por aquí caminamos cuando no entraba un alma”, recordó.

Mientras tanto, Claudia López apostó por las redes sociales como escenario de cierre, y desde Caldas, Mauricio Lizcano y Miguel Uribe Londoño buscaron consolidar el voto cafetero.

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