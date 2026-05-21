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“La Bad Bunny de la política”: Sondra Macollins le ‘cantó’ la tabla a los otros candidatos

Macollins estuvo en Candidatos en la Redacción hablando sobre su campaña rumbo a la Casa de Nariño.

Noticias RCN

mayo 21 de 2026
01:13 p. m.
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A diez días de las elecciones presidenciales de primera vuelta, Sondra Macollins, una de las tres mujeres que aparecen en el tarjetón electoral, estuvo en el espacio Candidatos en la Redacción de Noticias RCN hablando sobre sus propuestas para transformar el país mediante tecnología e inteligencia artificial.

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La candidata, quien se autodenomina la “Bad Bunny de la política” por su estrategia digital sin maquinarias tradicionales, defiende representar a más de 20 millones de colombianos que no se sienten representados por los candidatos tradicionales.

¿Cuáles son sus propuestas?

Macollins, abogada con 30 años de experiencia y también psicóloga, artista y compositora, afirma que su ideología es la tecnología, el camino para transformar al país.

Su propuesta más controversial plantea eliminar las 32 gobernaciones y crear siete grandes regiones autónomas, argumentando que el sistema general de participación actual mantiene el 80 % del presupuesto en Bogotá.

La candidata sostiene que este cambio no requiere reforma constitucional: “Colombia es un Estado unitario descentralizado. Se han tardado 35 años para hacer eso”.

En seguridad, Macollins propone un testing que integre la fuerza pública con el sector privado, aprovechando tres millones de cámaras del sector privado frente a las 25.000 del Estado.

Sus habilidades como cantante

Respecto a la justicia, rechaza las negociaciones con el estilo de la paz total: “Es un negocio de la izquierda y la guerra es un negocio de la derecha”. En cambio, propone una Reestructuración Judicial 360 con un sistema penal de autor que juzgue la capacidad de hacer daño a la persona, incluyendo menores de edad cuando cometan delitos graves.

Para el sector salud, presentará un aplicativo digital que integrará historias clínicas digitales, telemedicina y entrega de medicamentos a domicilio mediante tecnología blockchain: “Hoy podemos pedir por internet, por el celular, un agua y nos llega a la casa, y la medicina no”.

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Macollins defiende su experiencia como abogada penalista, habiendo representado a figuras como Martín Sombra de las Farc: “Me apasionaba el hecho de entender cómo una persona como él duró cuarenta y pico de años en la guerrilla”.

Sobre su competencia electoral, descartó apoyar a cualquier candidato en segunda vuelta. “Todo mi discurso se va a acabar el día que yo termine cargándole la maleta a alguno de ellos”, afirmó al revelar que creará el primer partido digital en el país.

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