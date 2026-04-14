Luto en el periodismo: murió reconocido locutor de Colombia

El periodismo colombiano se encuentra de luto porque se confirmó la muerte de uno de los locutores más emblemáticos radicados en Manizales.

Pedro Jota Andrade Otero, que nació en Tumaco, pero vivió desde muy joven en Manizales, falleció el lunes 13 de abril de 2026, en el Hospital Departamental Santa Sofía.

Este locutor, que siempre estuvo ligado al deporte y fue reconocido como un gran narrador de fútbol, tenía 71 años y aún se encontraba trabajando en Radio Cóndor.

Además, a lo largo de su carrera, se destacó al ser el relator insignia de la Copa La Patria.

La DIMAYOR lamentó la muerte de Pedro Jota Andrade, el reconocido periodista y locutor de Colombia

Mediante un sentido comunicado, la DIMAYOR exaltó el legado de Pedro Jota Andrade y se solidarizó con sus seres queridos.

"La División Mayor del Fútbol Colombiano (DIMAYOR), en cabeza de su presidente, Carlos Mario Zuluaga Pérez, y los 36 clubes afiliados, lamenta profundamente el fallecimiento del periodista y locutor Pedro Jota Andrade, oriundo de Tumaco y radicado en la ciudad de Manizales", iniciaron escribiendo.

"Andrade fue un apasionado del deporte y un reconocido comunicador, recordado por su cercanía, profesionalismo y aporte al periodismo deportivo regional. Su trabajo en transmisiones y eventos como la Copa La Patria dejó huella. Que en paz descanse", se concluyó.

Así serán las honras fúnebres de Pedro Jota Andrade, el reconocido periodista de Colombia

Los familiares de Pedro Jota Andrade dieron a conocer que la velación será este 14 de abril de 2026, en la Funeraria Siempre La Esperanza, desde las 8:00 de la mañana hasta las 8:30 de la noche.

Además, la cremación será el 15 de abril de 2026, en Jardines Panamericana, a las 8:30 de la mañana.

"Siempre tuvo una tremenda voz", "fue un gran ser humano", "paz en su tumba", "está de luto la radio en Colombia", "acompañó mis idas al estadio desde muy pequeño" y "se va un grande", han sido algunas de las reacciones en redes sociales.