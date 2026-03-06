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Iván Cepeda calificó como “injerencista” el respaldo de Donald Trump a Abelardo de la Espriella

El candidato de izquierda cuestionó la intervención de gobiernos extranjeros para definir la contienda electoral.

Iván Cepeda calificó como “injerencista” el respaldo de Donald Trump a Abelardo de la Espriella
Foto: AFP

Noticias RCN

junio 03 de 2026
04:38 p. m.
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En las últimas horas, el candidato presidencial de izquierda, Iván Cepeda, denunció un intento "injerencista” por parte de Donald Trump, quien respaldó a Abelardo de la Espriella, en plena carrera por la Presidencia de Colombia.

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Donald Trump anunció este 2 de junio su apoyo al ‘outsider’ que sorpresivamente ganó la primera vuelta presidencial este domingo 31 de mayo, y quien se medirá en una segunda vuelta el 21 de junio con el candidato del presidente Gustavo Petro.

Iván Cepeda se pronunció frente al respaldo que gobiernos extranjeros estarían entregando a su contrincante:

El apoyo abierto y yo diría con tinte injerencista que hace el presidente Donald Trump a la candidatura de Abelardo de la Espriella.

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Iván Cepeda cuestionó el respaldo de Donald Trump a Abelardo de la Espriella

Trump ha apoyado a otros políticos de derecha en América Latina en medio de procesos electorales, como sucedió con Javier Milei en las elecciones de Congreso en Argentina. También hizo guiños a favor del presidente chileno José Antonio Kast y el hondureño Nasry Asfura.

En el caso de Colombia, de la Espriella agradeció el apoyo decidido de Trump y prometió relacionarse como nunca antes con Estados Unidos si es elegido presidente para suceder a Petro, el primer izquierdista en el poder en la historia del país.

Sin embargo, Cepeda indicó que esta “intervención (…) es un grave riesgo para la soberanía y para la integridad del pueblo y la nación colombiana”.

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¿Injerencia extranjera para segunda vuelta?

Cepeda explicó que “cualquier presidente del planeta y de nuestro hemisferio puede tener predilecciones una opción política (…) pero lo que no puede ocurrir es que se hagan acciones de carácter apátrida por parte del señor de la Espriella para buscar que sea a través de la intervención de presidentes y de gobiernos extranjeros que definamos nuestra contienda electoral”.

Se refirió a los acercamientos del candidato de derecha “con el presidente Noboa de Ecuador, cuando anunció que supuestamente una decisión que había sido tomada por un organismo multilateral era una decisión pactada entre el presidente de Ecuador y el candidato de la Espriella y engañando al pueblo colombiano”.

Se busca que también en esta alianza el señor de la Espriella use su condición como ciudadano estadounidense para propiciar formas de intervención en la vida política nacional eso lo rechazamos tajantemente.

Cepeda aseguró que los objetivos de Abelardo de la Espriella atentan contra la soberanía del país.

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