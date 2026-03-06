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“Querían hacerme quedar mal”: Alexa reveló que borraron parte de su trabajo mientras estuvo en La Casa

La creadora de contenido reveló que varios de sus contenidos desaparecieron durante su ausencia del mundo exterior.

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

junio 03 de 2026
04:43 p. m.
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Alexa Torres se ha convertido en el tema de conversación de los días más recientes ya que se ha especulado sobre una presunta ruptura en su amistad con Alejandro Estrada y Tebi Bernal.

Pero a estos rumores se han sumado las más recientes declaraciones de la mujer, quien reveló que su trabajo se vio comprometido al estar ausente por su participación en La Casa de los Famosos Colombia.

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¿Qué pasó con el trabajo de Alexa Torres?

Según la exparticipante de La Casa de los Famosos, se ha visto en la obligación de crear nuevos contenidos ya que varios de estos fueron borrados mientras se encontraba en las instalaciones del reality.

Por supuesto, dichos asuntos comerciales se han visto afectados por lo que la mujer aclaró que actualmente se encuentra trabajando en estos para cumplir con sus obligaciones laborales. Pese a que no reveló las causas detrás de esta pérdida, Torres insinuó que no contaba con que las “desgracias de su vida pasada” la hubieran llevado a tener dichos inconvenientes.

Las especulaciones en internet sobre dicho asunto ya han aparecido, pues varios de sus fanáticos aseguraron que, al parecer, la pérdida podría estar relacionada con su vínculo sentimental pasado.

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¿Qué pasó entre Tebi, Alexa y Alejandro?

Otro de los temas de discusión que se han generado en torno a la creadora de contenido corresponde a la presunta finalización de su amistad con sus excompañeros de juego a quienes ya no seguiría en sus redes sociales.

La incertidumbre comenzó a crecer en medio de las declaraciones por parte de Estrada, quien aseguró no sentirse conforme con la ayuda que recibió por parte de Alexa durante su campaña en la última semana de competencia.

Sin embargo, en las horas más recientes, la mujer compartió un reel en compañía de Bernal en donde lució el nuevo cambio de look que realizó en su cabello. Hasta el momento, esta no se ha referido a un posible enfrentamiento con el ganador de la tercera temporada del juego.

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