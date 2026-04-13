Colombia está de luto: murió legendaria estrella de la música

La música colombiana, especialmente la folclórica, se encuentra de luto por la partida de uno de sus máximos exponentes.

Pedro 'Ramayá' Beltrán, conocido como el 'rey de la flauta de millo', murió el sábado 12 de abril de 2026, a sus 96 años.

RELACIONADO Murió importante artista y compositor colombiano

Beltrán nació el 5 de febrero de 1930 en Talaigua Nuevo, Bolívar, y siempre fue reconocido como uno de los músicos que influyó en la evolución de la cumbia.

Además, también se destacó como compositor al crear más de 300 canciones, entre las que se destacan 'La rebuscona', 'Mi flauta' y 'Mico ojón pelúo'.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Pedro 'Ramayá' Beltrán, el legendario músico colombiano?

De acuerdo con lo revelado por los familiares de Pedro 'Ramayá' Beltrán, el histórico artista de cumbia murió en la Clínica de la Costa, en Barranquilla.

El 'rey de la flauta de millo' llevaba ocho días internado por un problema respiratorio agudo. Su llegada al centro hospitalario ocurrió tras presentar una tos recurrente y, luego de los exámenes de rigor, los especialistas descubrieron que tenía agua en sus pulmones.

La Alcaldía de Soledad lamentó la muerte de Pedro 'Ramayá' Beltrán

Después de que los seres queridos de Pedro 'Ramayá' Beltrán confirmaron el deceso, la Alcaldía de Soledad emitió un sentido comunicado.

"Hoy el Caribe despide a uno de sus sonidos eternos. La Alcaldía de Soledad lamenta profundamente la partida del maestro Pedro 'Ramayá' Beltrán, leyenda de nuestra música y 'rey de la flauta de millo' cuyo talento llevó la cumbia y el espíritu del carnaval a lo más alto del folclor colombiano", manifestaron.

"Con más de 300 composiciones y piezas inolvidables, su música se convirtió en parte del patrimonio cultural del Caribe y en banda sonora de nuestras fiestas y tradiciones. Su flauta no solo hizo bailar a generaciones, también ayudó a construir la identidad cultural de Soledad y del carnaval. Gracias por tanto, maestro 'Ramayá'. Paz en su tumba", se complementó.