Escrutinio presidencial concluyó con reclamaciones inferiores al 0,7 % de las mesas de votación

La Registraduría Nacional del Estado Civil informó que finalizó el 100 % del escrutinio de las elecciones presidenciales en Colombia, proceso que estuvo a cargo de los jueces de la República. La entidad también indicó que fueron consolidados los resultados correspondientes a las votaciones realizadas en el exterior.

Según el balance entregado por la autoridad electoral, las reclamaciones presentadas durante el proceso representaron menos del 0,7 % del total de mesas instaladas en el territorio nacional. La cifra fue divulgada una vez concluyó la revisión de los resultados en todo el país.

El registrador nacional, Hernán Penagos, señaló que el escrutinio se desarrolló sin contratiempos y destacó la participación de los jueces de la República que integraron cerca de 3.000 comisiones escrutadoras encargadas de revisar y consolidar los resultados electorales.

¿Cuántas reclamaciones hubo durante el escrutinio presidencial?

De acuerdo con la información oficial, las reclamaciones registradas no superaron el 0,7 % de las mesas de votación instaladas en Colombia. El dato corresponde al balance final del proceso de escrutinio realizado tras la jornada electoral presidencial.

La Registraduría señaló que los resultados ya fueron consolidados tanto en el territorio nacional como en el exterior, luego de la labor desarrollada por las comisiones escrutadoras y los jueces encargados de esta etapa del proceso electoral.

¿Qué sigue después de finalizar el escrutinio presidencial?

La entidad convocó para este jueves 4 de junio a organizaciones políticas, organismos de control y misiones de observación electoral con el fin de presentar la información relacionada con puestos y mesas de votación que fue entregada a los auditores de los partidos políticos el pasado 26 de mayo.

Tras el cierre de esta etapa, la organización electoral continúa con los preparativos para la segunda vuelta presidencial. Según el cronograma informado, la jornada comenzará el 15 de junio para los colombianos en el exterior y se llevará a cabo el 21 de junio en Colombia.