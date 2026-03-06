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ONG venezolana denuncia que la cárcel ‘Sebin Helicoide’ sigue activa con al menos 25 presos

Justicia, Encuentro y Perdón reiteró que las 25 personas privadas de libertad deben ser liberadas de forma inmediata.

Helicoide de Caracas
FOTO: AFP

Noticias RCN

junio 03 de 2026
04:00 p. m.
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La organización venezolana Justicia, Encuentro y Perdón denunció este miércoles que la cárcel conocida como Sebin Helicoide, ubicada en Caracas, “no ha sido cerrada”, pese a los anuncios oficiales sobre procesos de excarcelación de presos políticos.

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Según la ONG, apenas un día después de que esta situación fuera expuesta públicamente, se reportaron “movimientos inusuales dentro de ese centro de reclusión”, incluyendo la presencia de una comisión y versiones sobre posibles traslados de detenidos por razones políticas.

Movimientos tras la denuncia

La organización advirtió que estos hechos generan serias interrogantes y refuerzan la percepción de que las autoridades estarían tomando decisiones de último momento para responder a la presión y al escrutinio internacional, más que para corregir de manera genuina las violaciones denunciadas.

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Exigen liberación inmediata

Frente a esta situación, Justicia, Encuentro y Perdón reiteró que las 25 personas privadas de libertad por razones políticas que permanecen en El Helicoide deben ser liberadas de forma inmediata.

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“Su traslado a otro centro de detención no constituye una solución ni representa un avance en materia de derechos humanos. Lo que corresponde es su liberación plena e incondicional”, expresó la ONG.

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