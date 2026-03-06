ONG venezolana denuncia que la cárcel ‘Sebin Helicoide’ sigue activa con al menos 25 presos

La organización venezolana Justicia, Encuentro y Perdón denunció este miércoles que la cárcel conocida como Sebin Helicoide, ubicada en Caracas, “no ha sido cerrada”, pese a los anuncios oficiales sobre procesos de excarcelación de presos políticos.

RELACIONADO Aerolíneas deberán pagar combustible de Venezuela a Estados Unidos

Según la ONG, apenas un día después de que esta situación fuera expuesta públicamente, se reportaron “movimientos inusuales dentro de ese centro de reclusión”, incluyendo la presencia de una comisión y versiones sobre posibles traslados de detenidos por razones políticas.

Movimientos tras la denuncia

La organización advirtió que estos hechos generan serias interrogantes y refuerzan la percepción de que las autoridades estarían tomando decisiones de último momento para responder a la presión y al escrutinio internacional, más que para corregir de manera genuina las violaciones denunciadas.

Exigen liberación inmediata

Frente a esta situación, Justicia, Encuentro y Perdón reiteró que las 25 personas privadas de libertad por razones políticas que permanecen en El Helicoide deben ser liberadas de forma inmediata.

“Su traslado a otro centro de detención no constituye una solución ni representa un avance en materia de derechos humanos. Lo que corresponde es su liberación plena e incondicional”, expresó la ONG.