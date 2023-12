Lío entre Leyva y el abogado que representaba a la Cancillería por conciliación con Thomas Greg

Siguen conociéndose más hechos que han rodeado la conciliación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la empresa Thomas Greg & Sons por la decisión de la Cancillería de haber declarado desierta la licitación de pasaportes.

La posición del canciller Álvaro Leyva de no conciliar con la empresa ha generado que diversos funcionarios del Gobierno salgan de sus cargos por no estar de acuerdo con la posición del ministro, esto considerando que ven pertinente negociar por la empresa debido al alta suma de dinero por la que se demanda al Estado.

Canciller reitera que no va a conciliar

En entrevista con la Revista Semana, el canciller Leyva reiteró que no conciliará con Thomas Greg & Sons.

“Yo no concilio. Tengo elementos de juicio y jurídicos para no conciliar (…) Me siento muy tranquilo porque tengo la verdad, la razón y el derecho a mi favor. Es un proceso con los argumentos suficientes para sacarlo adelante en los términos en que lo estoy planteando”, afirmó Leyva en la entrevista.

El canciller también se refirió al abogado del Ministerio, Germán Calderón España, quien estaba representando al Gobierno en la conciliación con Thomas Greg & Sons hasta que presentó su renuncia debido a que él sí está a favor de conciliar.

En la entrevista, Leyva aseguró que el abogado nunca le expresó que estaba de acuerdo con conciliar.

“A Germán Calderón España, por ejemplo, le acepté la renuncia como apoderado, él se presentó renunciado. Naturalmente, no voy a conciliar. Era mi abogado hasta que, sin consultar, resolvió decir que había que conciliar con Thomas Greg & Sons”, aseguró Leyva.

Germán Calderón España le responde a Leyva

Por medio de un comunicado, el abogado Calderón le respondió al canciller y aseguró que nunca le fue aceptada su renuncia y por ende tuvo que asistir al comité en representación de la Cancillería, en donde dio a conocer su posición de conciliar con la compañía que ha venido entregando los pasaportes.

“No tengo registro de correo electrónico, ni WhatsApp, ni correspondencia en mi apartamento, ni una llamada telefónica del señor canciller, ni de ningún otro funcionario de la Cancillería que me notifique la aceptación de la renuncia al poder, motivo por el cual, debo decir que NO ES CIERTO que me presenté al Comité de Conciliación del 14 de diciembre de 2023 renunciado”, aseguró el abogado.

Calderón España también aseguró que en diversas ocasiones hizo pública su posición de estar a favor de conciliar y no como aseguró el canciller, que cambió de posición de forma repentina.

“Afirma el canciller que yo no era amigo de conciliar y que emití mi concepto sin consultar, por lo cual, pongo en conocimiento los diversos momentos en los que manifesté mi posición sobre el debate (…) emití los conceptos al respecto, todos ellos fueron congruentes desde mucho antes de la celebración del Comité de Conciliación del 14 de diciembre de 2023”, aseguró Calderón.

El canciller Leyva también se refirió al abogado de Thomas Greg & Sons, Juan Pablo Estrada, y aseguró que tenía cercanía con César Méndez, funcionario de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, y con la exdirectora de la entidad, Martha Lucía Zamora.

En un pronunciamiento, Estrada rechazó los hechos: “Solamente he tratado ocasionalmente por asuntos estrictamente profesionales, y en contados eventos académicos. Tampoco es cierto que me haya reunido con alguno de ellos en sitios diferentes de la entidad para la que trabajan”.