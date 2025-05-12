Seis estudiantes murieron calcinados en un restaurante Perú, mientras celebraban un cumpleaños

Al menos seis jóvenes estudiantes fallecieron y tres resultaron heridos el jueves 4 de diciembre tras un incendio que se registró en un restaurante de la región andina de Puno, en el sureste de Perú, confirmó la Policía.

Las autoridades no precisaron las edades de las víctimas que estaban celebrando un cumpleaños al momento de la tragedia, en la ciudad de Huancané.

Tenemos reportado hasta el momento seis estudiantes fallecidos y tres heridos producto de un incendio.

Estudiantes murieron calcinados en el restaurante ‘Calma Tripa’ de Perú

En medio de la emergencia por el voraz incendio, los vecinos intentaron apagar el fuego con baldes de agua antes de la llegada de los equipos de bomberos.

La Policía y los socorristas lograron sofocar el fuego, pero hallaron los cadáveres calcinados de los jóvenes en el segundo nivel del local.

Una de las víctimas de esta tragedia estaba de cumpleaños.

Lo que provocó el grave incendio en restaurante ‘Calma Tripa’ de Perú

La conflagración en el restaurante ‘Calma Tripa’ se habría originado por la explosión de un tanque de gas, indicó un agente, que pidió no ser identificado.

Las llamas se propagaron rápidamente en todo el local, concentrándose en el segundo piso, donde se llevaba a cabo la celebración de cumpleaños.

Los incendios suelen ser frecuentes en las zonas periféricas de Perú, donde edificaciones precarias sirven como depósitos de materiales inflamables ante la ausencia de normas de seguridad rigurosas.