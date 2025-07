“El periodismo será mi pasión hasta la muerte”: Gustavo Chicangana tras sobrevivir a atentado

Noticias RCN conoció el conmovedor testimonio del periodista Gustavo Chicangana, quien fue atacado a disparos en San José del Guaviare, el pasado 5 de julio, a escasos metros de su casa, junto a su esposa, quien también resultó herida.

El comunicador sobrevivió a un cruel ataque en el que recibió tres impactos de bala, uno en el tórax, otro en el cuello y uno más en el hombro.

Pese a la grave situación que lo puso al borde de la muerte, tras la materialización de amenazas que había estado recibiendo, confirmó que no dejará de cumplir su labor como periodista.

No me canso de decir que Dios me blindó de alguna manera porque hoy estoy con vida y hoy vivo para contarlo.