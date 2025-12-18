Alcalde de Medellín anuncia sanciones para hinchas del DIM y Nacional, tras disturbios en Copa BetPlay

La final de la Copa BetPlay 2025 entre Independiente Medellín y Atlético Nacional, que debía cerrar el año futbolero como una fiesta, terminó convertida en un episodio de violencia que hoy genera rechazo a nivel nacional.

Los graves disturbios protagonizados por hinchas de ambos equipos en el estadio Atanasio Girardot dejaron decenas de heridos y obligaron a una reacción contundente de las autoridades locales, encabezadas por el alcalde Federico Gutiérrez.

Atlético Nacional, campeón de la Copa BetPlay 2025

El clásico antioqueño definió el título a favor de Atlético Nacional, que se impuso 0-1 con gol de Alfredo Morelos, resultado suficiente tras el empate sin goles en el partido de ida.

Sin embargo, el pitazo final dio paso a una invasión de campo y a una batalla campal en el sector occidental del estadio, donde se enfrentaron aficionados que bajaron desde las tribunas populares.

Violencia tras la final y balance de heridos

En varios videos que circularon en redes sociales se evidencian escenas de extrema agresión: vallas arrancadas, golpes con palos, patadas y lanzamiento de objetos contundentes, incluso armas cortopunzantes.

El comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, general William Castaño, confirmó que los disturbios ocurridos el 17 de diciembre dejaron un saldo de siete policías heridos y más de 50 hinchas lesionados hasta el momento..

Federico Gutiérrez anuncia sanciones y rechaza lo ocurrido

Ante la gravedad de los hechos, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció con un mensaje contundente, dejando claro que habrá consecuencias legales para los responsables.

"No son hinchas. Se comportan como criminales. No voy a describir lo sucedido. Las imágenes son muy claras", escribió el mandatario, quien recalcó que una inmensa mayoría de las hinchadas vive el fútbol en paz, pero que un pequeño grupo busca generar violencia.

Gutiérrez fue enfático en que no habrá excusas ni distinciones por colores: quien haya ido al estadio a agredir, destruir o generar miedo deberá responder ante la ley.

Además, lamentó que Medellín, históricamente referente del fútbol en paz en Colombia y Latinoamérica, viva un episodio que calificó como una profunda decepción.