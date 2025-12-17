Falleció mujer tras realizarse procedimiento estético en Cali: le habrían inyectado biopolímeros

Un procedimiento estético realizado en lo que sería una clínica de garaje terminó en tragedia en Cali. Una mujer de 44 años perdió la vida luego de someterse a una cirugía estética que, según las primeras indagaciones, habría incluido la aplicación de biopolímeros.

Las autoridades de salud y la Fiscalía General de la Nación ya avanzan en las investigaciones para esclarecer las circunstancias que rodearon su muerte.

Mujer murió tras realizarse cirugía estética en Cali

De acuerdo con la información conocida, la mujer se practicó el procedimiento estético el pasado fin de semana en un establecimiento ubicado en Cali.

Posteriormente, comenzó a presentar complicaciones de salud que obligaron a su traslado a un centro médico asistencial en el sur de la capital vallecaucana.

Pese a la atención recibida, la paciente falleció en las últimas horas como consecuencia de las complicaciones derivadas del procedimiento estético al que se había sometido días antes.

Le habrían aplicado biopolímeros en medio del procedimiento estético

Ahora buscan establecer con exactitud qué tipo de intervención se realizó y bajo qué condiciones.

Uno de los puntos que genera mayor preocupación es la presunta aplicación de biopolímeros durante el procedimiento. Esta hipótesis es clave dentro de la investigación, ya que estas sustancias han sido relacionadas con graves afectaciones a la salud y desenlaces fatales en distintos casos registrados en el país.

Ante este escenario, la Fiscalía abrió una investigación penal que podría incluir el delito de homicidio agravado, dependiendo de los resultados de las diligencias y los elementos materiales probatorios que se recojan durante el proceso.

¿Qué pasará con el establecimiento donde se le realizó la cirugía estética?

En paralelo, la Secretaría de Salud de Cali adelanta una verificación administrativa para determinar si el lugar donde se practicó la cirugía cumple con las condiciones de habilitación requeridas para realizar procedimientos estéticos.

Como parte de estas actuaciones, se evalúa la posibilidad de aplicar medidas sanitarias que podrían ir desde un cierre parcial hasta un sellamiento total del establecimiento.

El secretario distrital de Salud, Germán Escobar, confirmó que las autoridades se encuentran revisando detalladamente el funcionamiento del centro involucrado:

En este momento estamos investigando ese centro para saber si cumple plenamente con las condiciones de habilitación. En ese sentido, no descartamos que pueda haber un cierre sea parcial, transitorio o total del centro. Sin embargo, en este momento estamos haciendo la verificación de las condiciones de habilitación.

Desde la Personería también se solicitó que las investigaciones avancen con prontitud.

¿Quién era la mujer que falleció por un procedimiento estético en Cali?

Se conoció además que la mujer fallecida trabajaba en el área de servicios generales de la alcaldía del municipio de Suárez, en el departamento del Cauca.

La víctima fue identificada como Orfa Márquez, de 44 años, y, según la información conocida, tendría algún parentesco con la vicepresidenta Francia Márquez.