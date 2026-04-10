CANAL RCN
Salud y Bienestar Video

Medicamentos para el VIH estarían guardados y miles de pacientes en riesgo de morir

Organizaciones de pacientes denunciaron que lotes de antirretrovirales destinados a 50.000 personas aún no han sido entregados completamente por las EPS.

Yhonay Díaz

octubre 04 de 2026
08:14 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Mientras pacientes con VIH en Colombia enfrentan interrupciones en sus tratamientos, organizaciones denuncian que existen medicamentos almacenados que no están llegando a quienes los necesitan.

Golpe a red que vendía medicamentos adulterados para cáncer, VIH y diabetes
RELACIONADO

Golpe a red que vendía medicamentos adulterados para cáncer, VIH y diabetes

La situación afecta principalmente a afiliados de EPS como Coosalud y Nueva EPS, en Bogotá y Antioquia.

De acuerdo con los datos del Observatorio de Red Somos, al menos 425 afiliados han reportado trabas en el acceso a tratamientos antirretrovirales, evidenciando las graves fallas en el sistema de salud para las personas que viven con VIH.

ONU alerta: caída de financiación internacional amenaza lucha contra el VIH
RELACIONADO

ONU alerta: caída de financiación internacional amenaza lucha contra el VIH

Denuncian que medicamentos para el VIH están guardados

Miguel Barriga, vocero de Red Somos, señaló que los lotes de dolutegravir, adquiridos por el gobierno de Gustavo Petro en febrero de 2025, aún no han sido entregados por completo a los pacientes.

No es cierto que no hay medicamentos. Lo que hay es una falla administrativa en el sistema para el suministro del medicamento. El gobierno anterior pidió licencia obligatoria para el dolutegravir, logró que con lo que se compraba un tarro, ahora se compren 30, pero no se destribuyó.

Estos medicamentos estaban destinados a beneficiar a aproximadamente 50.000 personas, incluyendo nuevos diagnósticos, personas con falla virológica y migrantes.

EPS Sanitas cambia red de entrega de medicamentos: ¿Cómo saber cuál es?
RELACIONADO

EPS Sanitas cambia red de entrega de medicamentos: ¿Cómo saber cuál es?

Pacientes con VIH en riesgo por medicamentos que sí hay

La interrupción de tratamientos antirretrovirales representa un riesgo grave para la salud de los pacientes con VIH, ya que puede generar resistencia a los medicamentos y deterioro del sistema inmunológico.

Los casos se concentran principalmente en Bogotá y Antioquia, dos de las regiones con mayor número de personas viviendo con VIH en el país.

Las organizaciones de pacientes señalan que el problema no radica en la escasez de medicamentos, sino en fallas en los procesos de distribución y entrega por parte de las entidades prestadoras de salud.

Corte Constitucional ordenó a la Nueva EPS eliminar trabas en la entrega de medicamentos
RELACIONADO

Corte Constitucional ordenó a la Nueva EPS eliminar trabas en la entrega de medicamentos

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cuidado personal

¿Los hombres deberían tener una rutina facial? Estos son los cuidados básicos para la piel

Cuidado personal

Grasa corporal: expertos alertaron sobre los riesgos de no contar con la suficiente

Secretaría de Salud

Las 31 ciudades capitales del país enfrentan riesgos altos o críticos en el sistema de salud

Otras Noticias

Junior de Barranquilla

Junior no levanta cabeza: perdió con Bucaramanga y sigue cayendo en la Liga BetPlay

Junior perdió 3-1 ante Atlético Bucaramanga y sigue cayendo en la tabla de la Liga BetPlay. El equipo rojiblanco quedó lejos del grupo de los ocho.

Bogotá

"Estamos entrando en una etapa crítica que es la recta final": Galán sobre el metro de Bogotá

Carlos Fernando Galán habló del avance del metro, la seguridad, la reforma tributaria, la desaparición de menores y si está pensando en la Presidencia.

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna hoy, 4 de octubre: número y signo ganador del sorteo

Animales

La historia de los dos pandas provenientes de China que llegaron a un zoológico en EE. UU.

Artistas

¿BTS rompió récord en El Campín? Este es el top 20 de conciertos con mayor asistencia