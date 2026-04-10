Medicamentos para el VIH estarían guardados y miles de pacientes en riesgo de morir

Mientras pacientes con VIH en Colombia enfrentan interrupciones en sus tratamientos, organizaciones denuncian que existen medicamentos almacenados que no están llegando a quienes los necesitan.

La situación afecta principalmente a afiliados de EPS como Coosalud y Nueva EPS, en Bogotá y Antioquia.

De acuerdo con los datos del Observatorio de Red Somos, al menos 425 afiliados han reportado trabas en el acceso a tratamientos antirretrovirales, evidenciando las graves fallas en el sistema de salud para las personas que viven con VIH.

Denuncian que medicamentos para el VIH están guardados

Miguel Barriga, vocero de Red Somos, señaló que los lotes de dolutegravir, adquiridos por el gobierno de Gustavo Petro en febrero de 2025, aún no han sido entregados por completo a los pacientes.

No es cierto que no hay medicamentos. Lo que hay es una falla administrativa en el sistema para el suministro del medicamento. El gobierno anterior pidió licencia obligatoria para el dolutegravir, logró que con lo que se compraba un tarro, ahora se compren 30, pero no se destribuyó.

Estos medicamentos estaban destinados a beneficiar a aproximadamente 50.000 personas, incluyendo nuevos diagnósticos, personas con falla virológica y migrantes.

Pacientes con VIH en riesgo por medicamentos que sí hay

La interrupción de tratamientos antirretrovirales representa un riesgo grave para la salud de los pacientes con VIH, ya que puede generar resistencia a los medicamentos y deterioro del sistema inmunológico.

Los casos se concentran principalmente en Bogotá y Antioquia, dos de las regiones con mayor número de personas viviendo con VIH en el país.

Las organizaciones de pacientes señalan que el problema no radica en la escasez de medicamentos, sino en fallas en los procesos de distribución y entrega por parte de las entidades prestadoras de salud.