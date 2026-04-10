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América venció a Llaneros y se consolida en el liderato de la Liga BetPlay: así quedó la tabla de posiciones

Con el empate entre Llaneros y América de Cali terminó la jornada dominical de la Liga BetPlay II-2026

Foto: América de Cali

Sebastián Montañez

octubre 04 de 2026
10:13 p. m.
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La Liga BetPlay2026 avanzó este fin de semana con una jornada reducida por la fecha FIFA y el aplazamiento de varios compromisos.

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Aun así, los partidos disputados fueron suficientes para mover la tabla de posiciones, especialmente en la pelea por los primeros lugares y en la zona baja, donde Junior volvió a perder terreno y América se consolida en el liderato.

Bucaramanga venció a Junior y quedó cerca del liderato

Uno de los resultados más destacados fue la victoria de Atlético Bucaramanga 3-1 sobre Junior. El conjunto santandereano llegó a 23 puntos en 11 partidos y quedó a solo una unidad de América de Cali y Deportivo Cali, equipos que comparten la cima con 24.

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El panorama es completamente diferente para Junior. El cuadro barranquillero acumula apenas 9 puntos en 11 compromisos y cayó hasta la casilla 17, lejos por ahora del grupo de los ocho.

Otro resultado contundente fue el 4-0 de Cúcuta Deportivo sobre Pereira, que permitió al conjunto motilón llegar a 15 unidades. Deportivo Cali, por su parte, derrotó 3-1 a Alianza y alcanzó al América en puntos.

En los demás encuentros, Rionegro Águilas venció 2-0 a Jaguares, mientras Tolima-Boyacá Chicó y Deportivo Pasto-Fortaleza terminaron 0-0. Internacional de Bogotá y Once Caldas empataron 1-1 en un compromiso correspondiente a la fecha 17.

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La jornada finalizó con la derrota de Llaneros 1-2 ante América de Cali, encuentro disputado en el Bello Horizonte de Villavicencio.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

  1. América de Cali - 12 pj - 27 puntos
  2. Deportivo Cali - 12 pj - 24 puntos
  3. Atlético Bucaramanga - 11 pj - 23 puntos
  4. Atlético Nacional - 10 pj - 22 puntos
  5. Millonarios - 13 pj - 21 puntos
  6. Independiente Medellín - 11 pj 20 - puntos
  7. Santa Fe - 11 pj - 19 puntos
  8. Deportes Tolima - 12 pj - 19 puntos
  9. Cúcuta Deportivo - 12 pj - 15 puntos
  10. Llaneros FC - 11 pj - 14 puntos
  11. Rionegro Águilas - 12 pj - 14 puntos
  12. Once Caldas - 12 pj - 13 puntos
  13. Internacional de Bogotá - 13 pj - 13 puntos
  14. Boyacá Chicó - 11 pj -12 puntos
  15. Alianza FC - 12 pj - 11 puntos
  16. Fortaleza FC - 12 pj - 10 puntos
  17. Junior - 11 pj - 9 puntos
  18. Deportivo Pasto - 12 pj - 9 puntos
  19. Deportivo Pereira - 11 pj - 8 puntos
  20. Jaguares de Córdoba - 11 pj - 7 puntos.
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