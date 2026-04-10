América venció a Llaneros y se consolida en el liderato de la Liga BetPlay: así quedó la tabla de posiciones
Con el empate entre Llaneros y América de Cali terminó la jornada dominical de la Liga BetPlay II-2026
Sebastián Montañez
10:13 p. m.
La Liga BetPlay2026 avanzó este fin de semana con una jornada reducida por la fecha FIFA y el aplazamiento de varios compromisos.
Aun así, los partidos disputados fueron suficientes para mover la tabla de posiciones, especialmente en la pelea por los primeros lugares y en la zona baja, donde Junior volvió a perder terreno y América se consolida en el liderato.
Bucaramanga venció a Junior y quedó cerca del liderato
Uno de los resultados más destacados fue la victoria de Atlético Bucaramanga 3-1 sobre Junior. El conjunto santandereano llegó a 23 puntos en 11 partidos y quedó a solo una unidad de América de Cali y Deportivo Cali, equipos que comparten la cima con 24.
El panorama es completamente diferente para Junior. El cuadro barranquillero acumula apenas 9 puntos en 11 compromisos y cayó hasta la casilla 17, lejos por ahora del grupo de los ocho.
Otro resultado contundente fue el 4-0 de Cúcuta Deportivo sobre Pereira, que permitió al conjunto motilón llegar a 15 unidades. Deportivo Cali, por su parte, derrotó 3-1 a Alianza y alcanzó al América en puntos.
En los demás encuentros, Rionegro Águilas venció 2-0 a Jaguares, mientras Tolima-Boyacá Chicó y Deportivo Pasto-Fortaleza terminaron 0-0. Internacional de Bogotá y Once Caldas empataron 1-1 en un compromiso correspondiente a la fecha 17.
La jornada finalizó con la derrota de Llaneros 1-2 ante América de Cali, encuentro disputado en el Bello Horizonte de Villavicencio.
Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay
- América de Cali - 12 pj - 27 puntos
- Deportivo Cali - 12 pj - 24 puntos
- Atlético Bucaramanga - 11 pj - 23 puntos
- Atlético Nacional - 10 pj - 22 puntos
- Millonarios - 13 pj - 21 puntos
- Independiente Medellín - 11 pj 20 - puntos
- Santa Fe - 11 pj - 19 puntos
- Deportes Tolima - 12 pj - 19 puntos
- Cúcuta Deportivo - 12 pj - 15 puntos
- Llaneros FC - 11 pj - 14 puntos
- Rionegro Águilas - 12 pj - 14 puntos
- Once Caldas - 12 pj - 13 puntos
- Internacional de Bogotá - 13 pj - 13 puntos
- Boyacá Chicó - 11 pj -12 puntos
- Alianza FC - 12 pj - 11 puntos
- Fortaleza FC - 12 pj - 10 puntos
- Junior - 11 pj - 9 puntos
- Deportivo Pasto - 12 pj - 9 puntos
- Deportivo Pereira - 11 pj - 8 puntos
- Jaguares de Córdoba - 11 pj - 7 puntos.