América venció a Llaneros y se consolida en el liderato de la Liga BetPlay: así quedó la tabla de posiciones

La Liga BetPlay2026 avanzó este fin de semana con una jornada reducida por la fecha FIFA y el aplazamiento de varios compromisos.

Aun así, los partidos disputados fueron suficientes para mover la tabla de posiciones, especialmente en la pelea por los primeros lugares y en la zona baja, donde Junior volvió a perder terreno y América se consolida en el liderato.

Bucaramanga venció a Junior y quedó cerca del liderato

Uno de los resultados más destacados fue la victoria de Atlético Bucaramanga 3-1 sobre Junior. El conjunto santandereano llegó a 23 puntos en 11 partidos y quedó a solo una unidad de América de Cali y Deportivo Cali, equipos que comparten la cima con 24.

El panorama es completamente diferente para Junior. El cuadro barranquillero acumula apenas 9 puntos en 11 compromisos y cayó hasta la casilla 17, lejos por ahora del grupo de los ocho.

Otro resultado contundente fue el 4-0 de Cúcuta Deportivo sobre Pereira, que permitió al conjunto motilón llegar a 15 unidades. Deportivo Cali, por su parte, derrotó 3-1 a Alianza y alcanzó al América en puntos.

En los demás encuentros, Rionegro Águilas venció 2-0 a Jaguares, mientras Tolima-Boyacá Chicó y Deportivo Pasto-Fortaleza terminaron 0-0. Internacional de Bogotá y Once Caldas empataron 1-1 en un compromiso correspondiente a la fecha 17.

La jornada finalizó con la derrota de Llaneros 1-2 ante América de Cali, encuentro disputado en el Bello Horizonte de Villavicencio.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay