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Revelan cómo dos hermanos amordazaron a conductor de app y volcaron su carro con él adentro

El conductor estuvo retenido tres horas en el vehículo robado hasta que los delincuentes se volcaron en Tunjuelito, sur de Bogotá.

Yhonay Díaz

octubre 04 de 2026
08:59 p. m.
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Un conductor de plataforma vivió un dramático episodio tras ser víctima de un atraco que terminó en un secuestro de casi tres horas dentro de su propio vehículo, hasta que logró alertar a las autoridades y fue rescatado en medio de una persecución policial.

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La pesadilla acabó cuando uno de los ladrones se volcó junto a otro vehículo que llevaba amarrado con un lazo en la localidad de Tunjuelito, sur de Bogotá.

La Fiscalía reconstruyó los hechos y determinó que el conductor de app “estaba siendo retenido, secuestrado por las personas que estaban también o que lo habían hecho víctima del hurto de su vehículo automotor".

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Detalles del atraco de dos hermanos a conductor de app

Los hechos iniciaron cuando el conductor de app recogió a dos pasajeros para prestar un servicio de transporte.

Lo que parecía una carrera rutinaria se convirtió en una pesadilla cuando los usuarios lo atracaron, lo retuvieron y posteriormente le robaron el vehículo Chevrolet Spark, junto con otras pertenencias personales.

Durante las aproximadamente tres horas que permaneció cautivo, el conductor fue trasladado amordazado mientras los presuntos delincuentes movilizaban el automóvil.

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Rescataron al conductor de app cuando ladrones volcaron el carro

El rescate se produjo cuando las autoridades detectaron que un vehículo Aveo de remolcaba al Chevrolet Spark y se activó el protocolo policial. En ese momento el conductor logró golpear la puerta del vehículo al avistar una patrulla, pidiendo auxilio.

La reacción inmediata de los uniformados desencadenó una persecución desde Teusaquillo hasta Tunjuelito, que culminó con el volcamiento del vehículo robado.

En el operativo fueron capturados dos hermanos de 28 y 26 años.

En las audiencias preliminares, la Fiscalía les imputó los delitos de hurto calificado y secuestro simple. Los dos procesados no aceptaron los cargos presentados en su contra. Un juez determinó que debían ser cobijados bajo medida de aseguramiento en centro penitenciario mientras avanza el proceso judicial.

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