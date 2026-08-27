Ciclovía Nocturna de Bogotá: consejos clave para ciclistas, peatones y conductores

Bogotá vuelve a encender sus calles para los ciclistas y peatones con la edición número 48 de la Ciclovía Nocturna, un evento que transformará más de 90 kilómetros de vías principales en espacios recreativos desde las 6:00 p.m. hasta la medianoche.

Las autoridades esperan la participación de entre 2.5 y 3 millones de personas en esta jornada que divide opiniones entre quienes la disfrutan y quienes temen los trancones vehiculares.

El trazado de esta edición cubre la mayoría de las vías tradicionales utilizadas en la ciclovía dominical y de festivos, incluyendo la Avenida Boyacá, las calles 116, 147 y 170, así como las carreras Novena, Séptima y 15. En total, 11 vías principales estarán completamente adecuadas para que las familias bogotanas puedan caminar, correr, montar en bicicleta o patineta.

Las recomendaciones de seguridad son fundamentales para garantizar una jornada exitosa. La primera recomendación es que los usuarios salgan a las calles con protección para las condiciones climáticas por si se presentan lluvias.

Recomendaciones para la ciclovía nocturna

Para los conductores, la principal sugerencia es guardar sus vehículos lo más temprano posible. Si bien la ciclorruta comienza a las seis de la tarde, desde mucho más temprano las vías se congestionan.

Entretanto, para quienes participarán en la jornada, se recomienda tomar precauciones especiales debido al horario nocturno. Es obligatorio contar con dispositivos de luces en las bicicletas, usar chalecos reflectivos y casco.

"Hágase visible, lleven chalecos reflectivos, pónganse un reflectivo en cualquier tipo de ropa para evitar cualquier posibilidad de accidentes (…) muchos accidentes ocurren porque la gente simplemente no se ve”, indicó Lina Arango, coordinadora de ciclovías.

Para quienes opten por trotar o correr, la indicación es hacerlo por el lado derecho de la vía, facilitando así el tránsito de ciclistas y patinadores.