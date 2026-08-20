Sujeto golpeó con un tronco a una perrita y minutos después la buscó para machetearla en Barranquilla

Una nueva agresión animal fue registrada en Barranquilla donde un sujeto fue captado golpeando a una perrita, en condición de calle, con un pesado y largo tronco. Sin embargo, minutos después, el mismo agresor se habría devuelto para buscarla nuevamente y propinarle heridas con un machete.

Las imágenes, difundidas por la fundación Huellitas Callejeras Barranquilla, ya han generado gran indignación entre la ciudadanía, quienes hicieron un llamado de urgencia a las autoridades competentes a tomar medidas para vigilar los casos de maltrato animal en la zona.

Perrita golpeada y macheteada en Barranquilla

El aberrante caso, que se habría presentado en el barrio San Pedro II, ya se encuentra siendo difundido en redes sociales. Las imágenes muestran a un sujeto acercarse a la canina, quien se encuentra caminando por uno de los andenes del barrio, con un tronco de amplias dimensiones. Al llegar a esta la propina un contundente golpe que generó la huida de inmediato del animal.

Según el registro de las cámaras de seguridad, tan solo minutos después de esta primera agresión, el sujeto volvió a buscar a la perrita, que se encontraba acostada bajo una carpa, para propinarle lesiones con un machete que llevaba en su mano.

Las agresiones habrían ocurrido el pasado 17 de agosto en horas de la mañana. Según el reporte de la Fundación Huellitas Callejeras Barranquilla, esta no sería la primera vez en la que el mismo agresor maltrata a un animal ya que se le ha asociado con la muerte de gatos y un atropellamiento contra otra canina.

¿Cómo se encuentra la perrita agredida?

La misma fundación informó que la canina logró ser rescatada por la proteccionista Zuka Cabrera tras haber vivido en la intemperie por varios días con sus heridas abiertas.

‘Blanquita’, nombre que recibió la perrita, ya se encuentra siendo atendida por las lesiones recibidas y tendrá que ser sometida a nuevos exámenes médicos para evaluar su estado de salud general.

Cabrera informó que, pese a que se hizo el llamado a las autoridades y ya se identificó al responsable, no se ha logrado avanzar con el proceso. La fundación dio a conocer que actualmente se encuentran adelantando la denuncia correspondiente por el delito de maltrato animal.

“Toda la comunidad se ha venido a quejar hoy con nosotros sobre quién era la persona, que lo tenían identificado. Ha venido la Policía, pero no se logra hacer nada, han llamado todo este tiempo para que vinieran a ayudar en todos los ataques porque, a parte de eso, la comunidad se está quejando que a los bebés los coge a patadas hasta que los mata (...) tanto perritos como gaticos”, aseguró Cabrera.