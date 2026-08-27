Gobierno de De la Espriella presentó el Presupuesto General de la Nación para 2027

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, radicó formalmente el Presupuesto General de la Nación para 2027 por un valor de $636 billones.

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Se trata de una cifra que representa un incremento de aproximadamente de $60 billones respecto al último presupuesto del gobierno del expresidente Gustavo Petro.

De acuerdo con el ministro de Hacienda, el aumento no refleja necesariamente un incremento real del gasto, sino la inclusión de partidas que no fueron contempladas en el presupuesto anterior.

Nosotros sí recibimos unas finanzas públicas en un grado de desequilibrio que no tiene precedentes en nuestro país.

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La razón por la que el PNG aumentó $60 billones para 2027

El ministro Gómez explicó que entre las partidas ahora incluidas se encuentran los gastos de las elecciones regionales programadas para 2017, así como recursos destinados a temas pensionales y subsidios eléctricos que no habían sido incorporados previamente en las proyecciones fiscales.

La estructura del presupuesto revela una distribución donde el funcionamiento absorbe el 62% del producto, el servicio de la deuda representa el 24%, mientras que la inversión apenas alcanza el 14% del total presupuestal.

Esta composición refleja los desafíos fiscales que enfrenta el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

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¿Cómo se financiará el Presupuesto General de la Nación?

Para financiar este presupuesto, el ministro confirmó que se recurrirá a la recaudación de impuestos existentes y a fuentes de financiamiento internacional. No obstante, el gobierno planea implementar una estrategia de reducción del gasto público significativa.

La ley fiscal es una ley que busca disminuir el gasto y por eso no es una reforma tributaria. Hemos identificado una cantidad de áreas en las cuales podemos recortar el gasto.

El Ministerio de Hacienda estima que a través de esta ley fiscal logrará reducir los gastos del Estado en $40 billones.

El ministro enfatizó que la comparación entre este presupuesto y el anterior no es directa, considerando especialmente las contingencias actuales del país, incluyendo los recursos que deberá destinar el Estado a la reconstrucción del territorio nacional tras el terremoto del pasado 10 de agosto.

El PNG 2027 será presentado ante las comisiones económicas de la Cámara de Representantes y el Senado de la República, donde comenzará su proceso de discusión y eventual aprobación.