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Cancillería aclara proceso de apertura del Consulado en Tijuana

El Gobierno subrayó que la prioridad es garantizar una presencia consular efectiva y transparente, al servicio de los colombianos en el exterior.

Cancillería.
Cancillería. Foto: Cancillería.

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agosto 27 de 2026
02:30 p. m.
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El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y de la Procuraduría General de la Nación las actuaciones adelantadas durante la apertura y puesta en funcionamiento del Consulado de Colombia en Tijuana.

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La cartera ministerial subrayó que esta comunicación busca garantizar “el cumplimiento de los principios que rigen la función administrativa” y proteger los recursos públicos.

Transparencia y control institucional

La Cancillería precisó que la designación de la Cónsul General en Tijuana se realizó mediante decreto presidencial del 20 de enero de 2026.

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Sin embargo, aclaró que la existencia de una autoridad consular designada “no significa, por sí misma, que todas las etapas administrativas, presupuestales, contractuales y operativas requeridas para la apertura de una oficina consular hayan culminado”.

El Ministerio destacó que las actuaciones remitidas a los organismos de control incluyen el proceso de selección del inmueble, las obligaciones derivadas de los contratos de adecuación y operación, así como la creación de la sede en los sistemas institucionales.

La comunicación también señala que, a la fecha de su elaboración, no se había asignado una partida presupuestal específica para la apertura de la sede.

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Proceso administrativo en curso

La Cancillería reiteró que “no tiene nada que ocultar” y que toda actuación relacionada con la apertura del Consulado en Tijuana debe desarrollarse bajo los principios de legalidad, transparencia y responsabilidad fiscal.

En este sentido, el Comité para Asuntos de Inmuebles en el Exterior analizó seis alternativas de sede, evaluando criterios como ubicación, seguridad, costos y condiciones contractuales.

El Gobierno subrayó que la prioridad es garantizar una presencia consular efectiva y transparente, al servicio de los colombianos en el exterior, al tiempo que se fortalece la institucionalidad y se protege el patrimonio público.

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La entidad aseguró que continuará colaborando con la Fiscalía y la Procuraduría, entregando la información que sea requerida dentro de las investigaciones que adelanten.

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