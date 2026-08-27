Cancillería aclara proceso de apertura del Consulado en Tijuana

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y de la Procuraduría General de la Nación las actuaciones adelantadas durante la apertura y puesta en funcionamiento del Consulado de Colombia en Tijuana.

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La cartera ministerial subrayó que esta comunicación busca garantizar “el cumplimiento de los principios que rigen la función administrativa” y proteger los recursos públicos.

Transparencia y control institucional

La Cancillería precisó que la designación de la Cónsul General en Tijuana se realizó mediante decreto presidencial del 20 de enero de 2026.

Sin embargo, aclaró que la existencia de una autoridad consular designada “no significa, por sí misma, que todas las etapas administrativas, presupuestales, contractuales y operativas requeridas para la apertura de una oficina consular hayan culminado”.

El Ministerio destacó que las actuaciones remitidas a los organismos de control incluyen el proceso de selección del inmueble, las obligaciones derivadas de los contratos de adecuación y operación, así como la creación de la sede en los sistemas institucionales.

La comunicación también señala que, a la fecha de su elaboración, no se había asignado una partida presupuestal específica para la apertura de la sede.

Proceso administrativo en curso

La Cancillería reiteró que “no tiene nada que ocultar” y que toda actuación relacionada con la apertura del Consulado en Tijuana debe desarrollarse bajo los principios de legalidad, transparencia y responsabilidad fiscal.

En este sentido, el Comité para Asuntos de Inmuebles en el Exterior analizó seis alternativas de sede, evaluando criterios como ubicación, seguridad, costos y condiciones contractuales.

El Gobierno subrayó que la prioridad es garantizar una presencia consular efectiva y transparente, al servicio de los colombianos en el exterior, al tiempo que se fortalece la institucionalidad y se protege el patrimonio público.

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La entidad aseguró que continuará colaborando con la Fiscalía y la Procuraduría, entregando la información que sea requerida dentro de las investigaciones que adelanten.