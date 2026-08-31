Nueva medida en Bogotá: conductores podrían recibir una multa de $633.200 por usar este carril

A partir de este martes 1 de septiembre, los conductores que transiten por la calle 63 deberán estar mucho más atentos a la señalización. La Secretaría Distrital de Movilidad pondrá en marcha la fase pedagógica del carril preferencial para transporte público, que funcionará en ambos sentidos entre las carreras 68 y 112.

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Durante los primeros 20 días no comenzarán todavía las multas económicas. En esta etapa, las autoridades estarán en el corredor explicando a los conductores cómo funciona el carril, cuáles son las restricciones y en qué situaciones sí está permitido ingresar.

Sin embargo, quienes bloqueen o invadan el espacio de manera indebida podrán recibir comparendos pedagógicos.

Estas son las maniobras que podrían costarle $633.200

No todos los vehículos tienen prohibido ingresar en cualquier circunstancia. Hay excepciones para girar, entrar a predios o dejar pasajeros, pero utilizar el carril para avanzar en medio del tráfico podría terminar en una sanción.

¿En qué casos se puede meter al carril preferencial sin recibir una multa?

El nuevo carril preferencial de la calle 63 no significa que ningún vehículo diferente a los buses pueda tocar este espacio. La norma contempla algunas situaciones específicas en las que carros particulares, taxis, motocicletas y vehículos de transporte especial pueden ingresar.

Una de ellas es cuando el conductor necesita girar a la derecha. También está permitido utilizarlo para ingresar a un predio o para realizar el ascenso o descenso de pasajeros, aunque esta última maniobra no aplica en las zonas destinadas a los paraderos del SITP.

La diferencia está en que el carril no puede convertirse en una vía adicional para evitar la congestión.

Es decir, un conductor no puede ingresar simplemente porque los demás carriles están llenos y necesita avanzar más rápido.

¿Qué conductores se arriesgan a pagar $633.200?

La restricción aplica principalmente para los vehículos particulares, taxis, motocicletas y transporte especial, que no pueden circular de manera habitual por este espacio.

El carril está destinado prioritariamente a los buses del transporte público y funciona las 24 horas, de lunes a domingo.

Por eso, utilizarlo para adelantar, avanzar entre el tráfico o permanecer allí sin que exista una de las excepciones contempladas puede convertirse en una infracción.

¿Las ambulancias también tienen que respetar esta restricción?

Sí, aunque existen condiciones especiales para los vehículos de emergencia. La instrucción es que estos utilicen principalmente el carril central. Solo podrán ingresar al preferencial cuando exista espacio disponible, estén atendiendo una emergencia y tengan activadas las luces o sirenas.

De esta manera, el espacio busca mantenerse despejado para que los buses puedan circular con mayor facilidad.