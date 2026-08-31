Avianca anuncia medidas por retrasos y cancelaciones de vuelos en El Dorado

Avianca anunció en la tarde de este 31 de agosto algunas medidas como parte de su plan de protección a pasajeros, en respuesta a las fallas presentadas en el sistema de visualización de pantallas del Centro de Control en el aeropuerto internacional El Dorado.

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De acuerdo con la aerolínea, esta contingencia provocó cancelaciones y restrasos en algunos vuelos, debido a los altos tiempos de espera de los aviones en tierra.

Así puede reprogramar su vuelo con Avianca

Por tanto, para proteger a sus clientes, Avianca activó la opción de cambio de itinerario gratuito, para aquellos pasajeros con vuelos nacionales confirmados para este lunes 31 de agosto, entre las 12 del mediodía y hasta la medianoche.

Quienes deseen acceder a esta opción, podrán reprogramar sus viajes hasta 15 días después de la fecha del vuelo incial, a través de la página web oficial de Avianca o del Contact Center.

Adicionalmente, la aerolínea pidió a sus clientes que consulten el estado de su vuelo, realicen el check-in con anticipación y lleguen al aeropuerto con tiempo suficiente para evitar contratiempos.

Aerocivil restableció servicios en El Dorado

Por su parte, la Aeronáutica Civil informó el restablecimiento de operaciones tras superar la falla técnica registrada en el sistema de visualización de pantallas en el Centro de Control de la terminal aérea de la capital.

Asimismo, insistió en que, a pesar de la contingencia, "las operaciones aéreas en el país se mantuvieron en continuo desarrollo bajo estrictos estándares de seguridad".

La entidad finalizó asegurando que dentro de los protocolos adoptados se dispuso una transición temporal al esquema de control sin radar para aeronaves que ya se encontraban en vuelo, con el fin de garantizar la separación técnica y reglamentaria entre los aviones.