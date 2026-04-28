Una nueva inteligencia artificial especializada en reducción de riesgos y daños asociados al consumo de sustancias psicoactivas comenzó a marcar diferencia en Colombia al convertirse en una primera línea de orientación para personas que enfrentan dudas, crisis o posibles emergencias relacionadas con drogas.

Se trata de DroguIA, una plataforma conversacional creada por la Corporación Acción Técnica Social, que funciona las 24 horas del día y ofrece respuestas en tiempo real sobre consumo, mezclas peligrosas, efectos físicos y emocionales, salud mental y posibles señales de sobredosis.

Su primer informe de impacto reveló que la herramienta ya superó las 4.000 conversaciones analizadas, consolidándose como un espacio de consulta permanente para personas que buscan información clara, rápida y sin estigmas frente a situaciones que muchas veces no encuentran respuesta en los canales tradicionales de salud.

El sistema no busca reemplazar a médicos ni profesionales especializados, sino convertirse en una primera contención informativa para ayudar a tomar decisiones más seguras y detectar cuándo una persona necesita atención urgente.

Crean IA que detecta sobredosis, crisis por drogas y alertas de alto riesgo en tiempo real

Según el informe presentado por la organización, DroguIA nació para responder a un vacío estructural: la falta de herramientas accesibles que permitan entender riesgos reales del consumo de sustancias psicoactivas y actuar con información confiable antes de que una situación se convierta en una emergencia.

La plataforma permite resolver preguntas sobre dosis, vías de administración, interacciones entre sustancias, efectos secundarios y posibles consecuencias físicas o emocionales derivadas del consumo.

También ofrece orientación frente a intoxicaciones, crisis emocionales, malas experiencias, episodios de ansiedad, posibles sobredosis y otras situaciones de alto riesgo relacionadas con drogas.

Uno de los hallazgos más importantes del análisis fue descubrir que muchas personas consultan incluso antes de consumir.

¿Qué consultan las personas antes de consumir sustancias psicoactivas?

El viernes se convirtió en el día con mayor actividad, representando el 17,3 % de las consultas, seguido del jueves.

Esto significa que el 32 % de los usuarios utiliza la herramienta de manera preventiva para ajustar dosis, evitar combinaciones peligrosas y reducir riesgos antes de iniciar una práctica psicoactiva.

En contraste, los domingos concentran conversaciones mucho más extensas e introspectivas, donde los usuarios buscan procesar experiencias recientes, entender efectos vividos o abordar estados emocionales posteriores al consumo.

El informe señala que el 77 % de las conversaciones tienen como tema principal la reducción de daños.

Las dudas más frecuentes están relacionadas con dosis y vías de administración, que representan el 32,7 % de las consultas; interacciones entre sustancias, con 30,2 %; y temas de salud mental y salud física, que juntas se acercan al 38 %.

¿Cuáles son las sustancias que más consultan?

Entre las sustancias más consultadas aparecen el MDMA, los hongos psilocibios, principalmente por dudas sobre el llamado “viaje”, y el “tusi”, debido a la incertidumbre sobre su composición real y sus posibles efectos.

Otro dato revelador es que el 64 % de las conversaciones son cortas, de tres mensajes o menos, lo que indica que muchas personas logran resolver rápidamente una duda puntual y reducir la ansiedad que genera la incertidumbre.

Sin embargo, 1 de cada 6 conversaciones, equivalente al 15,6 %, corresponde a diálogos largos de ocho mensajes o más, lo que demuestra que la herramienta también se ha convertido en un espacio de confianza para decisiones más complejas.

Pero uno de los puntos más delicados del informe está en la detección de crisis.

DroguIA identificó que 1 de cada 5 conversaciones, es decir el 20,2 %, corresponde a situaciones de crisis o riesgo muy alto.

Las alertas más frecuentes están relacionadas con mezclas peligrosas entre sustancias, que representan el 22,3 %; posibles sobredosis, con 19,7 %; y necesidad de derivación profesional inmediata, con 14,2 %.

No reemplaza a un médico

Esto convierte a la plataforma en una especie de radar preventivo que puede advertir señales graves antes de que el problema escale.

Desde la organización explican que la inteligencia artificial también analiza la calidad de sus propias conversaciones para mejorar respuestas y reconocer cuándo una persona necesita mayor acompañamiento humano.

Aclaran que esto no significa autonomía clínica ni reemplazo del criterio médico, sino una herramienta de apoyo que fortalece la respuesta inicial frente a situaciones urgentes.

A futuro, DroguIA proyecta ampliar su alcance hacia temas como policonsumo, microdosis, terapias psicodélicas, salud mental postpandemia, identidades de género y consumo, tecnologías de análisis casero y reducción de daños en espacios festivos o raves.

La Corporación Acción Técnica Social también lanzó un llamado al Gobierno Nacional, a entidades públicas de salud y al sector privado para que este tipo de herramientas no solo sean financiadas, sino integradas a las rutas oficiales de atención.