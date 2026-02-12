VIDEO I Perrito es amarrado a un vehículo en movimiento por las calles de Cali

Un presunto caso de maltrato animal quedó registrado en video, en las horas más recientes, en donde un sujeto amarró a un perro, por medio de una correa, a un vehículo que posteriormente se puso en marcha con el canino por fuera.

¿En dónde ocurrió este hecho?

El video, difundido principalmente por medio de redes sociales como Instagram, deja ver que el hecho ocurrió en el barrio Chimichangos 2, en el norte de Cali. Según los internautas que grabaron el video, el hombre habría lanzado insultos y agresiones verbales a los ciudadanos que, al ver el hecho, decidieron cuestionar su conducta.

No obstante, ante la inconformidad del sujeto, quien, al parecer, habría justificado su acción, este decidió ingresar nuevamente al vehículo para que el canino corriera por la vía a la misma velocidad del auto.

Por supuesto, las imágenes ya han generado amplio repudio entre la comunidad, quienes dieron a conocer que el hombre habría manifestado que dicha técnica es la que suele utilizar para pasear a su mascota.

Ley contra el maltrato animal en Colombia

Según la ley 2455 de 2025, el que, por cualquier medio o procedimiento, con el ánimo de maltratar, cause lesiones que menoscaben gravemente la salud o la integridad física de un animal doméstico, amansado, silvestre vertebrado o exótico vertebrado, incurrirá en pena de prisión de 20 a 42 meses, inhabilidad especial de 1 a 3 años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales, prohibición de adquisición, tenencia, cuidado y refugio de animales y multa de 15 a 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Así mismo, el que, maltrate a un animal doméstico, amansado, silvestre vertebrado o exótico vertebrado causándole la muerte, incurrirá en pena de prisión de 32 a 56 meses, inhabilidad especial de 2 a 5 años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales, prohibición de adquisición, tenencia, cuidado y refugio de animales y multa de 30 a 60 salarios mínimos mensuales legales vigentes.