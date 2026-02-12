Impuesto predial y de vehículos se podrá pagar por cuotas en 2026: así funciona

Pagar impuestos en Bogotá ya no tiene por qué ser una carrera contra el tiempo ni un golpe fuerte al bolsillo.

Para 2026, la ciudad mantendrá y ampliará las facilidades de pago del impuesto predial y de vehículos, permitiendo que los contribuyentes puedan dividir el valor en cuotas iguales y sin intereses, una medida pensada para aliviar la carga financiera de miles de hogares.

Durante una rueda de prensa, la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá presentó su calendario tributario y explicó las metas para este año. Ana María Cadena, jefa de la cartera, recalcó que el objetivo es simplificar los trámites y promover el uso de canales oficiales.

“Queremos que cumplir sea sencillo y seguro: que cada persona tenga más opciones para pagar a tiempo y que lo pueda hacer por canales oficiales, sin intermediarios. Pagar impuestos en Bogotá es fácil y vale la pena”, señaló la funcionaria.

Pago por cuotas del predial y vehículos en 2026

A través del Sistema de Pago Alternativo por Cuotas Voluntario (SPAC), los ciudadanos podrán diferir sus obligaciones sin pagar intereses adicionales.

En el caso del impuesto predial, la declaración inicial debe hacerse en la Oficina Virtual hasta el 8 de mayo de 2026. Luego, el valor se podrá cancelar en cuatro cuotas iguales: 5 de junio, 14 de agosto, 2 de octubre y 4 de diciembre.

Para el impuesto de vehículos, la declaración inicial va hasta el 12 de junio de 2026, con dos cuotas programadas para el 3 de julio y el 4 de septiembre.

Además, quienes puedan pagar de contado tendrán incentivos claros: 10 % de descuento en predial hasta el 17 de abril (sin descuento hasta el 10 de julio) y 10% en vehículos hasta el 15 de mayo (sin descuento hasta el 24 de julio).

Aporte voluntario y en qué se invierten los impuestos

Más allá del pago obligatorio, la capital sigue apostándole a la corresponsabilidad ciudadana. En 2025, 24.568 contribuyentes realizaron un aporte voluntario, un 15 % más que en 2024.

Este mecanismo permite sumar un 10% adicional en predial y vehículos, o elegir entre 3%, 5% o 10% en Industria y Comercio.

Desde la Secretaría también recordaron que estos recursos se destinan a obras, programas sociales y servicios públicos, fortaleciendo el desarrollo de Bogotá.