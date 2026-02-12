Así se vive el Día Internacional de la Mujer Científica en el buque ARC Simón Bolívar

El buque científico ARC Simón Bolívar permanece fondeado en Bahía Fildes, isla Rey Jorge, donde desarrolla su duodécima expedición científica al continente antártico.

Entre los 102 tripulantes que conforman esta misión, ocho mujeres destacan por su liderazgo científico en uno de los lugares más extremos del planeta, coincidiendo con la semana de la mujer en la ciencia.

El sueño de niña hecho realidad

Las científicas colombianas que participan en esta expedición representan diversas áreas del conocimiento. Una de ellas recordó sus inicios: “Cuando estaba en el colegio, tenía 12 años y tenía clases de biología. Recuerdo ese sentimiento de sorpresa y de curiosidad que me despertaba y en ese momento dije que quería dedicarme a algo que me permita sorprenderme todos los días”.

El mensaje para las nuevas generaciones fue una constante entre las investigadoras. “Le diría a la niña en Colombia que me estás viendo, que en la ciencia también hay espacio para nosotras, no hay límites para las mujeres que tienen curiosidad de entender cómo funciona el mundo y no tengan miedo de las matemáticas o la física; porque detrás de cada ecuación hay una oportunidad para transformar el futuro”.

La importante de tener el don de ayudar a los demás

Las expedicionarias reconocen los desafíos históricos. “Generalmente, estos siempre han sido espacios muy masculinos y la historia demuestra que los grandes conquistadores de la Antártica han sido hombres. Que se sigan abriendo espacios para las mujeres y confiar en las capacidades que tenemos para hacer investigación en la Antártica. Considero que es el desafío más importante que hay que atravesar”, señaló otra investigadora.

Entre las tripulantes se encuentra personal militar que combina su vocación de servicio. Una de ellas explicó: “Desde muy temprana edad identifiqué como la vocación de servicio que tenía, quise ser médica y más adelante identifiqué también mi gusto como por la vida militar. Creo que es la perfecta combinación en cuanto al don de servicio que nos puede prestar a la patria”.

El buque científico se encuentra completando las estaciones oceanográficas programadas, con condiciones climáticas favorables que han incluido sol y vientos que no superan los diez nudos. La expedición permanecerá en la zona hasta el fin de semana, cuando iniciará el cruce del desafiante paso de Drake para retornar a Colombia.