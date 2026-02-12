Este es el punto exacto en donde se desborda el río Sinú: hay más de 200 familia afectadas en la zona

La emergencia por la creciente del río Sinú sigue extendiéndose en el departamento de Córdoba. Si en Cotocá Abajo ya se evidenciaba cómo el agua comenzaba a afectar a la comunidad, hoy la situación es más crítica en Cotocá Arriba, otro de los corregimientos rurales de Lórica donde el río golpea con mayor fuerza.

En esta zona, cerca de 200 familias han resultado damnificadas por las inundaciones.

Se trata de una de las comunidades que apenas empieza a sufrir los efectos de una emergencia que ya se ha vivido en Montería y en otros municipios del departamento.

Este es el punto exacto en donde se desborda el río Sinú

En el corregimiento Cotocá Arriba, el casco urbano está habitado por 190 familias. Todas, sin excepción, tienen hoy el agua dentro de sus casas.

Varios puntos críticos del río Sinú se abrieron y el agua ingresó con fuerza, cubriendo viviendas y dejando a la población prácticamente al mismo nivel del afluente.

Maritza Doria, presidenta de la Junta de Acción Comunal de Cotocá Arriba, describió la realidad que enfrentan:

En este momento nosotros estamos por encima del nivel del río prácticamente. Entonces esa es la verdad que estamos viviendo.

La creciente no solo inundó hogares. También destruyó infraestructura vital para otras comunidades. La torre que, mediante guayas y mangueras, llevaba agua hasta la vereda Isla de Saba fue arrastrada por la corriente.

Reinaldo Doria, damnificado del sector, relató lo ocurrido:

La inundación, sí, porque tenía muchos árboles robustos y se llevaron la guaya con tubos. Cayeron al río. Ahora tengo una pérdida grandísima ahí. No hay la forma con que recuperar eso porque nosotros no tenemos recursos para levantar nuevamente la guaya.

¿Cómo están viviendo las personas afectadas por las inundaciones en Lorica?

En medio de la emergencia, algunas familias intentan adaptarse. Raúl Cantero convirtió el único espacio seco de su vivienda, su patio, en una especie de albergue para los animales del pueblo.

La situación es crítica. Solamente hay alimento para perro y para cerdo, nada, porque la gente ahora mismo no tiene trabajo.

Mientras tanto, otros habitantes optaron por salir a pescar, intentando mantener algo de rutina en medio del desbordamiento.

La comunidad de Cotocá Arriba y otras poblaciones cercanas trabajan para intentar tapar la boca en Nueva Colombia, el punto por donde el río Sinú está ingresando y causando la inundación.