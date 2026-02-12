CANAL RCN
Colombia

Perrita murió atropellada por una camioneta en Kennedy y el conductor huyó: la placa quedó grabada

Indignante atropello de una perrita en Kennedy: cámaras captaron la placa de la camioneta.

perrita kira murio atropellada kennedy camaras
Foto: captura pantalla IG Jorge Lizcano

Noticias RCN

febrero 12 de 2026
04:03 p. m.
Un hecho lamentable ocurrido en la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá, ha generado indignación ciudadana, luego de que una perrita muriera tras ser atropellada por un conductor que no se detuvo a auxiliarla, pese a que las cámaras de seguridad muestran que el animal era visible en la vía.

El hecho ocurrió en una calle residencial y quedó grabado por cámaras de seguridad del sector. En las imágenes se observa cómo la perrita, identificada como Kira, de raza akita japonés, camina a paso lento por la calzada. Segundos después, una camioneta se aproxima y la embiste sin detenerse. Tras atropellarla, el conductor continuó su recorrido y se dio a la fuga.

Kira murió por la falta de empatía de este conductor, generando dolor, rabia y un sentimiento de impotencia para los familiares, comunidad y todas las personas que vieron este video en redes sociales.

Conductor atropelló a una perrita en Kennedy y escapó del lugar

Uno de los elementos clave en la investigación es que las placas del vehículo quedaron registradas con claridad en las grabaciones. Según información preliminar, se trataría de una camioneta blindada, que presuntamente estaría vinculada al Distrito, un dato que ahora es materia de verificación por parte de las autoridades.

Las entidades correspondientes adelantan las investigaciones para identificar plenamente al responsable del atropello. De manera extraoficial, se ha podido investigar que la persona que conducía el vehículo es una mujer y funcionaria del Distrito.

Expertos en protección animal recuerdan que abandonar a un animal tras atropellarlo puede constituir una conducta sancionable, y que la legislación colombiana contempla medidas cuando se configura maltrato animal con resultado de muerte.

Videos revelan placas de camioneta involucrada en la muerte de Kira

El caso tomó mayor relevancia luego de que Jorge Lizcano, dueño de la perrita, hiciera público un mensaje en redes sociales solicitando apoyo para dar con el paradero del conductor. En su pronunciamiento, pidió la intervención de autoridades y entidades competentes para que el hecho no quede impune.

“Pido ayuda para ubicar al conductor de esta camioneta que atropelló a mi perrita Kira y siguió su camino. Necesito que este caso sea investigado y que el responsable responda ante la ley”, expresó.

La difusión del video ha generado una fuerte reacción ciudadana y reavivó el debate sobre la responsabilidad de los conductores en zonas residenciales y el respeto por la vida de los animales. Mientras tanto, las autoridades continúan con las labores de identificación del responsable, en un caso que ha despertado un amplio llamado a la justicia.

