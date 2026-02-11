Seis perros habrían sido envenenados en institución educativa de Bogotá: dos fallecieron

Un presunto caso de maltrato animal fue reportado en las horas más recientes por parte del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, quienes dieron a conocer que seis perros habrían sido, al parecer, envenenados en una institución educativa en la localidad de Ciudad Bolívar.

Presunto caso de envenenamiento a perros en Ciudad Bolívar

Según el reporte del IDPYBA, en la noche del pasado martes 10 de febrero se presentó el caso en el Instituto Antonio García, en Ciudad Bolívar, en donde seis perros, que eran cuidados por la comunidad educativa, resultaron gravemente afectados. Informaciones preliminares aseguran que dos de estos caninos fallecieron y los otros cuatro permanecen en estado crítico.

Ante la situación, funcionarios del IDPYBA y la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar llegaron al lugar para activar una ruta de atención en donde se realizó la respectiva verificación de los hechos y se adelantó la recolección de información para la investigación pertinente.

También, se informó que los cuatro animales heridos fueron trasladados a una clínica veterinaria operadora del IDPYBA. Allí el equipo médico adelanta los procedimientos necesarios con el objetivo de salvar sus vidas.

Según fuentes de la institución, los caninos hacen parte del entorno educativo de la institución ya que eran alimentados por estudiantes, docentes y personal del lugar, de modo que, este hecho ya ha generado gran consternación en la comunidad.

¿Cuáles serán las investigaciones del caso?

El Instituto dio a conocer que, ante la gravedad de los hechos, se inició un trabajo conjunto con la Fiscalía General de la Nación, a través del grupo GELMA, con el objetivo de identificar y judicializar a la persona o personas responsables de este delito.

Por su parte, las autoridades avanzan en el análisis de los indicios recopilados e hicieron un llamado a quienes tengan más información, y que aporte a la investigación, a reportarlo de manera inmediata a la línea 123.

“La Alcaldía de Bogotá rechaza de manera enfática cualquier acto de crueldad contra los animales y no permitirá que este caso quede en la impunidad. En articulación con las autoridades competentes, se hará el seguimiento al caso hasta que los responsables sean plenamente identificados y sancionados con todo el peso de la ley”, finaliza el comunicado.