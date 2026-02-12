CANAL RCN
Internacional Video

Habló papá de una víctima de la mujer trans que perpetró la masacre en escuela de Canadá

La atacante abrió fuego en la escuela donde estudió, pero antes mató a su madre y a su hermanastro.

Noticias RCN

febrero 12 de 2026
04:16 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El dolor invade a las familias afectadas por el tiroteo en la escuela secundaria de Tumbler Ridge, Canadá, donde ocho personas perdieron la vida.

Atroz tiroteo en una escuela de Canadá deja 10 muertos, entre ellos el atacante: lo que se sabe
RELACIONADO

Atroz tiroteo en una escuela de Canadá deja 10 muertos, entre ellos el atacante: lo que se sabe

El ministro de seguridad pública se trasladó a la localidad para cooperar con las autoridades y acompañar a los familiares de las víctimas en medio de una tragedia nacional que ha conmovido al país.

Entre las víctimas fatales se encuentra Kylie Smith, una niña de 12 años cuya familia enfrenta un duelo desgarrador. Su padre recordó el último momento en que vio a su hija con vida, cuando la dejó en la entrada del colegio junto a su hermano Ethan.

No sabía que sería la última vez que irían juntos a la escuela", expresó el padre en medio del dolor.

Policía identificó a la autora del tiroteo masivo en Canadá que dejó ocho muertos
RELACIONADO

Policía identificó a la autora del tiroteo masivo en Canadá que dejó ocho muertos

Hermanito de niña aseinada se escondió en plena masacre

La madrastra de Kylie reveló que Ethan logró sobrevivir al esconderse durante el ataque.

Llamó y dijo que estaba en un lavadero escondido y que no sabía dónde estaba Kylie.

La familia June, completamente devastada, compartió un mensaje con otras familias:

Abraza fuerte a tus hijos. Diles que los amas todos los días. Nunca se sabe.

El ministro de seguridad pública, tras arribar a Tumbler Ridge, expresó su compromiso con las víctimas: "Tendremos que seguir apoyándolos a ellos, a sus padres y a su comunidad”.

Exatleta olímpico habría dirigido envíos de Cocaína desde Colombia hacia Canadá y México
RELACIONADO

Exatleta olímpico habría dirigido envíos de Cocaína desde Colombia hacia Canadá y México

Investigan qué hay detrás del macabro tiroteo en escuela de Canadá

Las autoridades continúan avanzando en la investigación para esclarecer los motivos detrás del tiroteo:

Esa información responderá algunas preguntas, pero probablemente también otras.

Según los informes policiales, la atacante fue identificada como Jesse Van Rootselaar, una mujer trans de 18 años.

Los investigadores determinaron que primero asesinó a su madre y a su hermanastro en su domicilio. Posteriormente, se dirigió a su antigua escuela secundaria donde comenzó a disparar contra estudiantes y personal del establecimiento.

Finalmente, la atacante se quitó la vida en el lugar de los hechos.

Canadá busca colombianos con poca experiencia para trabajar en estos cargos: así puede aplicar
RELACIONADO

Canadá busca colombianos con poca experiencia para trabajar en estos cargos: así puede aplicar

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

Estados Unidos reporta dos marines heridos y uno muerto en accidentes registrados en el Caribe

Donald Trump

Trump se reunirá con siete dirigentes latinoamericanos en marzo

Estados Unidos

ICE y el terror que genera en los niños: colombiana narró lo traumático que fue estar detenida

Otras Noticias

Dólar

Precio del dólar hoy en Colombia: así fue el cierre de este 12 de febrero

Conozca cómo cerró el dólar hoy en Colombia este 12 de febrero: la divisa terminó en $3.665,82, registró mínimos y máximos del día y dejó movimientos clave frente a la TRM.

Montería

Montería en alerta por malaria y dengue tras inundaciones: autoridades activan plan de choque sanitario

El descenso lento de las aguas en barrios y zonas rurales de Montería aumenta el riesgo epidemiológico.

Animales

Perrita murió atropellada por una camioneta en Kennedy y el conductor huyó: la placa quedó grabada

Artistas

My Chemical Romance rindió inesperado tributo a Millonarios en Bogotá

Artistas

Expareja de un reconocido actor colombiano aclaró su orientación sexual: ¿qué dijo?