Habló papá de una víctima de la mujer trans que perpetró la masacre en escuela de Canadá
La atacante abrió fuego en la escuela donde estudió, pero antes mató a su madre y a su hermanastro.
04:16 p. m.
El dolor invade a las familias afectadas por el tiroteo en la escuela secundaria de Tumbler Ridge, Canadá, donde ocho personas perdieron la vida.
El ministro de seguridad pública se trasladó a la localidad para cooperar con las autoridades y acompañar a los familiares de las víctimas en medio de una tragedia nacional que ha conmovido al país.
Entre las víctimas fatales se encuentra Kylie Smith, una niña de 12 años cuya familia enfrenta un duelo desgarrador. Su padre recordó el último momento en que vio a su hija con vida, cuando la dejó en la entrada del colegio junto a su hermano Ethan.
No sabía que sería la última vez que irían juntos a la escuela", expresó el padre en medio del dolor.
Hermanito de niña aseinada se escondió en plena masacre
La madrastra de Kylie reveló que Ethan logró sobrevivir al esconderse durante el ataque.
Llamó y dijo que estaba en un lavadero escondido y que no sabía dónde estaba Kylie.
La familia June, completamente devastada, compartió un mensaje con otras familias:
Abraza fuerte a tus hijos. Diles que los amas todos los días. Nunca se sabe.
El ministro de seguridad pública, tras arribar a Tumbler Ridge, expresó su compromiso con las víctimas: "Tendremos que seguir apoyándolos a ellos, a sus padres y a su comunidad”.
Investigan qué hay detrás del macabro tiroteo en escuela de Canadá
Las autoridades continúan avanzando en la investigación para esclarecer los motivos detrás del tiroteo:
Esa información responderá algunas preguntas, pero probablemente también otras.
Según los informes policiales, la atacante fue identificada como Jesse Van Rootselaar, una mujer trans de 18 años.
Los investigadores determinaron que primero asesinó a su madre y a su hermanastro en su domicilio. Posteriormente, se dirigió a su antigua escuela secundaria donde comenzó a disparar contra estudiantes y personal del establecimiento.
Finalmente, la atacante se quitó la vida en el lugar de los hechos.