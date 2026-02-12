Expareja de un reconocido actor colombiano aclaró su orientación sexual: ¿qué dijo?

En las últimas semanas, los internautas quedaron sorprendidos debido a que dos famosos colombianos le pusieron fin a su relación tras 18 años.

Koral Costa, la reconocida cantante, confirmó su divorcio con Omar Murillo, el importante actor que participó en producciones como 'El man es Germán'.

"Sí nos separamos, pero no porque no haya amor. Cuando tú tienes amor dejas que las personas logren sus sueños y que logren lo que quieren", escribió Koral Costa, en Instagram, cuando confirmó su separación.

Tras ese suceso, Omar Murillo apareció en un gimnasio junto a otro hombre y varios seguidores comenzaron a especular que podría ser su nueva pareja.

En consecuencia, debido a que el tema se hizo viral, Koral Costa tuvo una entrevista y aclaró la orientación sexual del reconocido actor. ¿Qué dijo?

Esto aseguró Koral Costa sobre la orientación sexual de Omar Murillo, el reconocido actor colombiano

Koral Costa tuvo un diálogo con La Kalle y dejó claro que tanto ella como Omar Murillo son heterosexuales.

"Él no es gay y yo no soy lesbiana. Además, no teníamos una relación abierta porque yo soy muy energética y no permito que cualquier hombre me esté tocando. Yo cuido mucho mi intimidad porque siento que el cuerpo es un templo", aseguró la cantante y creadora de contenido.

"Y, otra cosa, el hecho que tú vayas a una discoteca gay, no te hace gay", complementó.

¿Por qué se terminó la relación con Omar Murillo? Esto aseguró Koral Costa

En la entrevista con La Kalle, Koral Costa hizo hincapié en que su relación no se terminó por infidelidad y que, en el caso de que hubiera sido así, ella no lo ocultaría.

"Yo les voy a ser sincera. Cuando él decide irse para España, yo lo apoyo al máximo porque no soy quién para frenar un sueño, pero hay momentos en los que las parejas o las amistades tienen rumbos totalmente distintos", comenzó explicando la creadora de contenido sobre el fin de su vínculo sentimental.

"Entonces nos sentamos los dos, lo conversamos y dijimos: 'vamos a ver si este refresco a la relación puede funcionar'. No es falta de amor, de dinero o de intimidad", concluyó.