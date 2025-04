Petro presiona y advierte que convocará consulta popular por decreto si no hay debate

El presidente Gustavo Petro volvió a encender las alarmas en el Congreso tras declarar, durante un consejo de ministros, que si el Senado no inicia con rapidez la discusión sobre la consulta popular propuesta por su gobierno, él procederá a convocarla por decreto.

La afirmación, que anticipa una eventual ruptura del trámite institucional, ha provocado cuestionamientos por parte de la oposición, que denuncia un intento de debilitar el poder legislativo y avanzar en una agenda personal por fuera de los canales constitucionales.

Durante una intervención en el consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro lanzó una advertencia que agitó el ambiente político: si el Congreso de la República no da trámite inmediato a la propuesta de consulta popular que el Ejecutivo radicará ante el Senado el próximo 1 de mayo, el gobierno tomará la decisión de convocarla de forma directa mediante decreto presidencial.

Para varios senadores, la intención del mandatario rompe con el equilibrio de poderes y bordea los límites constitucionales.

Paloma Valencia, senadora del partido Centro Democrático, fue una de las primeras en responder:

Es muy claro que la norma dice que solamente en el caso de que el Congreso no llevara el trámite de la consulta. Pero si el Congreso dice no, es no. Como cuando la Corte le dice ‘rectifique’, tiene que rectificar. Como cuando la Corte le dice ‘páguenle a las EPS’, tiene que pagar.