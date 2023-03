“No lo crie, esa es la realidad”, Petro sobre su hijo Nicolás

La respuesta del presidente Gustavo Petro sobre las acusaciones realizadas por la expareja sentimental hacia su hijo durante la semana anterior fue solicitar una investigación por parte de la Fiscalía en contra de Nicolás Petro, en búsqueda de esclarecer la verdad sobre si recibió o no los supuestos dineros del narcotráfico con la excusa de que iban dirigidos a la campaña presidencial, tal y como la denunciante afirmó.

El presidente ha manifestado que ignoraba cualquier información al respecto y que confía en la justicia para conocer la verdad, sin embargo, este domingo el mandatario decidió revelar más detalles de su relación familiar con Nicolás, de quien podría decirse que serían cercanos porque al ser diputado del Atlántico habría seguido los pasos de su padre, pero según Gustavo Petro no es la realidad.

De acuerdo con las declaraciones otorgadas en una entrevista a la revista Cambio, el presidente se refirió a la polémica y aseguró que dejará en manos de la Fiscalía las investigaciones "sin ejercer ningún tipo de presión", además, de señalar que no tuvo mucho que ver en la crianza de Nicolás, pues decidió separarse de la madre de su hijo.

Según relata cuando Nicolás nació de su primer matrimonio con Katia Burgos, una relación que se desarrolló mientras pertenecía a las filas del M-19, el actual presidente decidió alejarse de su familia, entre otras razones por la seguridad de ellos, aún cuando Nicolás era muy pequeño.

Además, agregó que volvieron a tener un lazo cuando Nicolás se inclinó por desarrollar su carrera política y con respecto a su divorcio con Day Vásquez afirmó que decidió mantenerse a un costado de los temas personales.

“Cuando veo que hay una ruptura, le digo a ambos que no me voy a meter. Y lo que hice fue tomar las medidas de prevención, porque yo no sé si esas informaciones son ciertas o no, y no podría calificarlas, ni siquiera como presidente, sostuvo.