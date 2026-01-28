Petro insiste en que no defiende a Maduro, pero debe ser juzgado en un tribunal venezolano o de las Américas

En su discurso para la plenaria principal del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe 2026, desde Panamá, el presidente de la República, Gustavo Petro, se refirió a la captura del líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, en la madrugada del 3 de enero de 2026, durante el desarrollo de la operación ‘Resolución Absoluta’.

"Yo no defiendo, como dice mi prensa, a Maduro, digo es que tiene que ser juzgado por un tribunal o venezolano o americano, de las tres Américas, si construimos un tribunal de justicia de todas nuestras regiones contra el narcotráfico que, creo, se debe construir. La vieja idea que se practica no ha servido para detener el narcotráfico, lo que yo veo es que crece, crece y crece", indicó.

RELACIONADO De esto quiere hablar Petro con Trump en su reunión del 3 de febrero en la Casa Blanca

A escasos días de su reunión en Washington D.C. con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el mandatario colombiano cuestionó que, con la operación, se bombardeara Caracas y puntos estratégicos en los estados de La Guaira, Miranda y Aragua fueran atacados:

"Haber bombardeado Caracas, la patria del Libertador, no porque sea de Maduro o no, eso es coyuntural en la historia entre Estados Unidos y América Latina, haber bombardeado la patria del Libertador, no lo va a olvidar ninguna generación de jóvenes en ninguna parte de nuestro país, ni de América Latina, (que está) basada en la libertad".

El presidente Petro reveló más detalles sobre su reunión con Trump desde el Foro CAF:

El encuentro con Trump, acordado el pasado 7 de enero, tras una jornada de protestas “en defensa de la soberanía nacional”, fue pactado para el próximo martes 3 de febrero.

Los detalles y la agenda fueron ultimados por la canciller Rosa Yonalda Villavicencio y el secretario de Estado de los EE. UU., Marco Rubio, vía telefónica. De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, entre los temas se “incluyeron, entre otros, la lucha contra el crimen organizado transnacional, especialmente en frontera, los asuntos de seguridad regional y las oportunidades conjuntas en materia económica”.

El presidente Petro adelantó en su discurso en el Foro CAF que espera de su reunión con Trump “restablecer el mensaje de Washington y Bolívar”, que “es la base de un pacto de las Américas por la vida y la libertad".

E insistió en la necesidad de "realizar una alianza total de inteligencia, cerebros libres, para lograr derrotar uno de los peores enemigos de la vida en todas las Américas, comenzando por Estados Unidos, que ve perder entre 70 mil y 100 mil personas cada año por un veneno... La droga".